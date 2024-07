Área com desmatamento na Praia Grande - Divulgação/Disque Denúncia

Área com desmatamento na Praia GrandeDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 22/07/2024 17:30

Paraty - Policiais da 4ª UPAm, através do Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177), programa Linha Verde, identificaram nesta segunda-feira,(22), indícios de desmatamento na Praia Grande, em Paraty, na costa verde do estado.

Uma equipe foi até o local para fiscalizar. Agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, constataram o corte de 10 árvores de pequeno e médio porte em uma área de preservação permanente com cerca de 100 metros quadrados. Foram realizadas diligências a fim de localizar os responsáveis ou placas com autorização para as intervenções, mas sem sucesso. Diante dos fatos, os policiais militares registraram a ocorrência à 167ª DP, com base no artigo 39 da lei 9605/98

Em Paraty, a população pode denunciar 24 horas, durante os sete dias da semana, crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).