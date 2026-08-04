Polícia Civil encaminha a suspeita à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil encaminha a suspeita à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 04/08/2026 19:22

Angra dos Reis - A Polícia Civil prendeu, em Angra dos Reis, uma mulher identificada por Kátia, apontada na investigação como autora de um caso de extorsão, após a suspeita tentar convencer as autoridades de que os valores cobrados seriam apenas uma “ajuda voluntária” relacionada ao antigo relacionamento amoroso que manteve com o filho da vítima.

Segundo a investigação, a cobrança de dinheiro acompanhada de ameaça de exposição de relacionamento afetivo ou de violência caracteriza o crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. A mulher foi encaminhada à 166ª DP e o caso segue em sigilo.

Reincidência e padrão de atuação

Levantamento da ficha criminal de Kátia apontou que o caso não seria isolado. A polícia identificou registros anteriores envolvendo ameaças e cobranças contra pessoas com quem ela manteve relacionamentos. Em 2023, segundo a investigação, Kátia teria aterrorizado o local de trabalho de outro ex-companheiro. Na ocasião, teria ameaçado revelar o relacionamento à família da vítima e afirmado que enviaria criminosos de comunidades para agredi-lo.

Em 2020, ela também teria sido investigada após ameaçar o proprietário de um bar com quem havia se relacionado. Conforme o registro, a suspeita exigia vantagens, consumia produtos sem pagar e enviava diversas ameaças por telefone.

Além desses casos, há um registro formal de extorsão datado de 2021, além de passagens por lesão corporal e denunciação caluniosa. O delegado titular da 166ª DP, Roberto Ramos, reforçou que informações sobre crimes e criminosos podem ser encaminhadas de forma anônima pelo telefone 0300-253-1177. O sigilo é garantido.