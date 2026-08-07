Policiais civis chegando com o homem acusado de estupro e cárcere privada na 166ª DPDivulgação/Reprodução Rede Social
Homem condenado por estupro e cárcere privado é preso em Angra
Condenado a mais de 10 anos de prisão, homem de 47 anos foi localizado pela Civil no Parque Mambucaba durante a Operação Olhos de Águia
Vento provoca queda de árvores e interdita trechos da Rio-Santos
Rajadas atingiram a Costa Verde nesta manhã (7) e deixaram o trânsito parcialmente interrompido em pontos de Angra, Paraty e Itaguaí. CCR informa a desobstrução da pista
Gabinete de crise monitora ventos fortes e mantém aulas suspensas na Costa Verde
Aulas estão suspensas na rede pública nesta sexta em Angra, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e Seropédica; rajadas podem ser fortes no litoral
Prefeitura de Angra inicia a construção de passarela sobre o Rio Bracuí
Estrutura metálica amplia a segurança e a acessibilidade de centenas de pedestres que atravessam a ponte às margens da Rio-Santos
Aulas da rede municipal de Angra são suspensas por fortes ventos
Medida preventiva vale para esta quinta e sexta-feira, no continente e nas ilhas; Transporte Social Universitário também está suspenso
RioSP implanta kit TEA para humanizar atendimento na Rio-Santos
Iniciativa capacita equipes, adapta abordagens e oferece recursos para acolher pessoas autistas durante emergências nas rodovias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.