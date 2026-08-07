Policiais civis chegando com o homem acusado de estupro e cárcere privada na 166ª DP - Divulgação/Reprodução Rede Social

Policiais civis chegando com o homem acusado de estupro e cárcere privada na 166ª DPDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 07/08/2026 13:32

Angra dos Reis - Um homem, de 47 anos, condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de estupro e cárcere privado, foi preso nessa quinta-feira (6), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

A prisão aconteceu no bairro Parque Mambucaba, durante a continuidade da Operação Olhos de Águia. O homem foi localizado e detido pelas forças de segurança responsáveis pela ação.

Após a prisão, ele foi encaminhado para 166ª DP para dar continuidade aos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena. A identidade do acusado não foi divulgada.