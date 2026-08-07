Trecho na altura de Mambucaba, em Angra dos Reis - Divulgação/Reprodução Rede Social

Trecho na altura de Mambucaba, em Angra dos ReisDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 07/08/2026 13:10

Costa Verde - A passagem de uma rajada de vento de intensidade moderada, cerca de 70 km/h, que atingiu a Costa Verde na manhã desta sexta-feira (7), provocou a queda de árvores em diferentes pontos da rodovia Rio-Santos (BR-101). Em Angra dos Reis, três trechos foram afetados: na altura de Mambucaba, próximo à Central Nuclear, no Frade e em Porto Galo. A queda de árvores interrompeu parcialmente o trânsito nos locais.

Equipes desobstruindo a pista em Paraty Divulgação/Reprodução Rede Social

Também houve registro de ocorrências em um trecho próximo a Itaguaí e no km 516, na região de Barra Grande, em Paraty.

Em nota a CCRRioSP/Motiva atualiza os trechos que foram atingidos pela ventania, na manhã de hoje(7). (nota abaixo)

"O Centro de Controle Operacional da RioSP foi acionado às 10h35 para atender uma ocorrência no km 519, sentido sul, da BR-101, em Angra dos Reis (RJ).



No local houve queda de árvore sobre a pista, provocando a interdição da faixa no sentido sul no km 519. Às 10h39, outra ocorrência de queda de árvore foi registrada no km 584, em Paraty (RJ), também com interdição da faixa no sentido sul. Não houve registro de congestionamento em nenhum dos pontos.



Às 11h05, foi registrada uma nova interdição da faixa 1 no km 494, sentido sul, em Angra dos Reis (RJ), também sem registro de congestionamento. Às 11h20, a pista nos sentidos norte e sul do km 519 foram totalmente liberadas".

Até o momento, não há informações oficiais sobre pessoas feridas ou veículos atingidos pelas árvores. As condições de tráfego podem sofrer alterações devido à remoção dos obstáculos na pista. Por isso atenção redobrada. Há previsão de rajadas de ventos de até 110km/h para Costa Verde continua na tarde desta sexta-feira e podem vir com tempestades, por conta da frente frio que se aproxima para o litoral.



