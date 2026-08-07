Trecho na altura de Mambucaba, em Angra dos ReisDivulgação/Reprodução Rede Social
No local houve queda de árvore sobre a pista, provocando a interdição da faixa no sentido sul no km 519. Às 10h39, outra ocorrência de queda de árvore foi registrada no km 584, em Paraty (RJ), também com interdição da faixa no sentido sul. Não houve registro de congestionamento em nenhum dos pontos.
Às 11h05, foi registrada uma nova interdição da faixa 1 no km 494, sentido sul, em Angra dos Reis (RJ), também sem registro de congestionamento. Às 11h20, a pista nos sentidos norte e sul do km 519 foram totalmente liberadas".
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