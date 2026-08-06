Escola da rede municipal sem aula hoje e amanhã - Divulgação/PMAR

Escola da rede municipal sem aula hoje e amanhãDivulgação/PMAR

Publicado 06/08/2026 13:50 | Atualizado 06/08/2026 18:37

Angra dos Reis - As aulas da rede municipal de ensino de Angra dos Reis estão suspensas na tarde desta quinta-feira (6) e durante toda a sexta-feira (7), no continente e nas ilhas. A medida foi adotada pela Prefeitura de forma preventiva, devido à previsão de fortes ventos na região.

O Programa Transporte Social Universitário também terá as atividades suspensas durante o mesmo período.

Segundo a Prefeitura, a decisão tem como objetivo preservar a segurança de estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar diante das condições meteorológicas previstas.

A cidade recentemente no final de julho (29) foi atingida por um vendaval que deixou rastros de destruição. Órgãos Municipal, Estadual estão monitorando a previsão da mudança climática na região da Costa Verde, que se confirmar poderá trazer ventos de moderados a fortes com chuvas intensas.

CEMADEN-RJ alerta para rajadas de vento até sexta-feira



O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ) emitiu um alerta para a ocorrência de rajadas de vento de moderadas a muito fortes em todos os municípios não autônomos do Estado. O aviso está vigente das 18h desta quinta-feira (6) até as 12h de sexta-feira (7).

De acordo com o órgão, a atuação de um sistema de alta pressão favorece a ocorrência de ventos mais intensos durante o período. A população deve redobrar a atenção, principalmente em áreas com árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas.

O órgão reforça as recomendações; evitar estacionar veículos debaixo de árvores, manter portas e janelas fechadas e evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos.

O CEMADEN-RJ também orienta que a população não toque em cabos elétricos que estejam caídos e acompanhe os alertas e as orientações divulgadas pelos órgãos oficiais.

Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou 199 Defesa Civil.

Mensagem SMS do alerta: “Rajadas de vento moderado a muito forte de hoje até amanhã (07/08) e reforça os telefones de emergência, ligue 193 ou 199.”