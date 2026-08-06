Prefeito Ferreti (centro) e o secretário de Obras e Infraestrutura Alan (E) acompanhando o início das obras - Divulgação/PMAR

Prefeito Ferreti (centro) e o secretário de Obras e Infraestrutura Alan (E) acompanhando o início das obrasDivulgação/PMAR

Publicado 06/08/2026 16:43

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou, nessa quarta-feira (5), a construção de uma passarela metálica para pedestres na ponte sobre o Rio Bracuí, às margens da Rodovia Rio-Santos (BR-101), sentido São Paulo. A intervenção atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região por uma travessia mais segura e acessível

Ponte sobre o Rio Bracuí Divulgação/PMAR

O início dos trabalhos foi acompanhado pelo prefeito Cláudio Ferreti, por secretários e vereadores. A nova estrutura será instalada ao lado da ponte existente e permitirá que pedestres façam a travessia com mais segurança, reduzindo riscos de acidentes e melhorando as condições de mobilidade. A obra deve beneficiar especialmente idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e estudantes da Escola Municipal Quilombola Áurea Pires da Gama.

Segundo a Prefeitura, a intervenção foi viabilizada após uma série de tratativas com a concessionária responsável pela administração da rodovia, que concedeu ao município a autorização necessária para a execução da obra.

O prefeito Cláudio Ferreti destacou que a construção da passarela representa uma conquista para os moradores do Bracuí.

-Essa é uma obra muito aguardada pela população do Bracuí. Trabalhamos com diálogo e responsabilidade para obter todas as autorizações necessárias e, agora, finalmente podemos tirar esse projeto do papel - afirmou.

O secretário de Obras e Infraestrutura Alan Bernardo, ressaltou que a estrutura representa um avanço na infraestrutura e na mobilidade da região e vai beneficiar diariamente centenas de pessoas que utilizam essa travessia.

Vale ressaltar que o local em época de temporais é passivo de inundações, por conta das cheias dos rios. No início deste ano a Prefeitura local deu início as intervenções emergenciais, em diversos pontos do município atingidos pelas mudanças climáticas, o que resultou em diversas ações na Justiça Federal.

No bairro que recebe o mesmo nome do rio, em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, foi atingido por dois temporais e uma tromba dágua que mudou o curso natural do Rio Bracuí. Houve inundações, a população ficou ilhada e foi retirada de suas casas com apoio das autoridades militares e do governo. Dois idosos que estavam em um abrigo particular morreram.