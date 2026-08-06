Prefeito Ferreti (centro) e o secretário de Obras e Infraestrutura Alan (E) acompanhando o início das obrasDivulgação/PMAR
Prefeitura de Angra inicia a construção de passarela sobre o Rio Bracuí
Estrutura metálica amplia a segurança e a acessibilidade de centenas de pedestres que atravessam a ponte às margens da Rio-Santos
Aulas da rede municipal de Angra são suspensas por fortes ventos
Medida preventiva vale para esta quinta e sexta-feira, no continente e nas ilhas; Transporte Social Universitário também está suspenso
RioSP implanta kit TEA para humanizar atendimento na Rio-Santos
Iniciativa capacita equipes, adapta abordagens e oferece recursos para acolher pessoas autistas durante emergências nas rodovias
MPF amplia ações contra ocupações irregulares na Ilha Grande
Decisão encerrou ação sobre píer irregular; outros nove processos aguardam análise de pedidos urgentes pela Justiça estadual. Imaar multa infratores
Costa Verde recebe mutirão para regularização de embarcações de pesca
Atendimento do Propesc acontece entre 12 e 14 de agosto, no Cais dos Pescadores, para pescadores com agendamento prévio
Angra define licitação do saneamento na Ilha Grande em 15 de setembro
Prefeitura e Estado definiram prazo da licitação do saneamento e trataram licenças para obras contra alagamentos e melhorias na Ilha Grande
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.