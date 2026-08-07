Gabinete de Crise reúne prefeito Ferreti (E) ao lado do secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior, secretariado e demais autoridades - Divulgação/PMAR

Gabinete de Crise reúne prefeito Ferreti (E) ao lado do secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior, secretariado e demais autoridadesDivulgação/PMAR

Publicado 07/08/2026 09:26

Costa Verde - Um gabinete de crise foi montado pelo Estado do Rio de Janeiro e nas cidades do litoral para monitorar as condições meteorológicas e os efeitos da previsão de ventos fortes nesta sexta-feira (7), podendo ultrapassar mais de 100km/h, na Costa Verde. As aulas das redes estadual e municipal, em Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, além de Itaguaí e Seropédica, na Região Metropolitana, foram suspensas.

O alerta teve início nessa quinta-feira (6), diante da previsão de mudança nas condições do tempo. Há possibilidade de rajadas que podem chegar a 110 km/h, com atenção especial para Angra dos Reis, onde também existe previsão de condições favoráveis à ocorrência de tempestades.

Na manhã desta sexta, não há registro de chuva no litoral do estado. O tempo permanece aberto, com sol entre nuvens, mas a previsão indica mudança nas condições meteorológicas a partir do início da tarde. As escolas particulares permanecem com as atividades nesta manhã. A recomendação é que a população acompanhe os comunicados oficiais e fique atenta a possíveis alterações no cenário.

Segundo o briefing divulgado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) e pelo CEMADEN-RJ, não havia registros de chuva no estado até as 6h. A previsão para esta sexta é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada e isolada. Os ventos devem variar de fracos a moderados, predominantemente de Norte/Noroeste, com possibilidade de rajadas moderadas a fortes, principalmente nas regiões litorâneas.

A Defesa Civil também alerta para risco muito alto de incêndio florestal em todo o estado, devido às condições de baixa umidade. A umidade relativa do ar pode chegar a 25% durante a tarde em diversas regiões.

As Defesas Civis municipais da Costa Verde e a Defesa Civil Estadual seguem monitorando a situação por meio do gabinete de crise.

Em Angra dos Reis o Gabinete de Gestão Climática está ativado desde a tarde dessa quinta-feira, (6), na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, no São Bento, para alinhar as ações preventivas diante da previsão de ventos com intensidade moderada a forte no município nesta sexta-feira (7).





O encontro contou com a participação do prefeito Cláudio Ferreti, secretários municipais, representantes da Marinha do Brasil e da concessionária de energia elétrica. A reunião foi motivada pelos alertas meteorológicos que indicam a possibilidade de rajadas de vendo entre 40 e 70 km/h, até domingo, com destaque para hoje, de até 110km/h. exigindo atenção redobrada dos órgãos públicos e das instituições responsáveis pelos serviços essenciais.





Desde o primeiro aviso emitido pelos institutos de meteorologia, as equipes municipais estão mobilizadas para acompanhar a evolução das condições climáticas e adotar medidas preventivas. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil também encaminhou alertas à população por meio do sistema de mensagens, orientando os moradores sobre os cuidados necessários durante o período de ventos intensos.





O prefeito Cláudio Ferreti destacou que o planejamento antecipado é fundamental para minimizar riscos e garantir uma resposta rápida caso ocorram ocorrências.





— Nossa prioridade é proteger a população. Assim que recebemos o primeiro alerta meteorológico, mobilizamos todas as equipes para que cada órgão esteja preparado para agir de forma integrada. Trabalhamos com prevenção, monitoramento permanente e resposta rápida, garantindo mais segurança para os moradores de Angra dos Reis – afirmou o prefeito.





Em razão da previsão de fortes ventos, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas no turno da tarde desta quinta-feira e durante toda a sexta-feira, em todas as escolas municipais do continente e das ilhas. A medida teve como objetivo preservar a segurança dos alunos e profissionais da educação, além de evitar a movimentação de pessoas nas ruas e a saída de embarcações que realizam o transporte de estudantes para as escolas das ilhas.





O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., ressaltou que o município segue monitorando as atualizações meteorológicas em tempo real e orientou a população a acompanhar os canais oficiais.





— Estamos acompanhando as condições do tempo de forma ininterrupta e mantemos todas as equipes de prontidão. É importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil, evite permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas e áreas de risco durante as rajadas de vento, além de acionar nossos canais em caso de emergência – orientou o secretário.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.