Gabinete de Crise reúne prefeito Ferreti (E) ao lado do secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior, secretariado e demais autoridadesDivulgação/PMAR
O encontro contou com a participação do prefeito Cláudio Ferreti, secretários municipais, representantes da Marinha do Brasil e da concessionária de energia elétrica. A reunião foi motivada pelos alertas meteorológicos que indicam a possibilidade de rajadas de vendo entre 40 e 70 km/h, até domingo, com destaque para hoje, de até 110km/h. exigindo atenção redobrada dos órgãos públicos e das instituições responsáveis pelos serviços essenciais.
Desde o primeiro aviso emitido pelos institutos de meteorologia, as equipes municipais estão mobilizadas para acompanhar a evolução das condições climáticas e adotar medidas preventivas. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil também encaminhou alertas à população por meio do sistema de mensagens, orientando os moradores sobre os cuidados necessários durante o período de ventos intensos.
O prefeito Cláudio Ferreti destacou que o planejamento antecipado é fundamental para minimizar riscos e garantir uma resposta rápida caso ocorram ocorrências.
— Nossa prioridade é proteger a população. Assim que recebemos o primeiro alerta meteorológico, mobilizamos todas as equipes para que cada órgão esteja preparado para agir de forma integrada. Trabalhamos com prevenção, monitoramento permanente e resposta rápida, garantindo mais segurança para os moradores de Angra dos Reis – afirmou o prefeito.
Em razão da previsão de fortes ventos, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas no turno da tarde desta quinta-feira e durante toda a sexta-feira, em todas as escolas municipais do continente e das ilhas. A medida teve como objetivo preservar a segurança dos alunos e profissionais da educação, além de evitar a movimentação de pessoas nas ruas e a saída de embarcações que realizam o transporte de estudantes para as escolas das ilhas.
O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., ressaltou que o município segue monitorando as atualizações meteorológicas em tempo real e orientou a população a acompanhar os canais oficiais.
— Estamos acompanhando as condições do tempo de forma ininterrupta e mantemos todas as equipes de prontidão. É importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil, evite permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas e áreas de risco durante as rajadas de vento, além de acionar nossos canais em caso de emergência – orientou o secretário.
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