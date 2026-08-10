Homem preso foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça - Divulgação/Reprodução Disque Denúncia

Homem preso foi encaminhado à delegacia e está à disposição da JustiçaDivulgação/Reprodução Disque Denúncia

Publicado 10/08/2026 10:39

Angra dos Reis - Um homem, de 28 anos, foi preso após agredir a esposa, ()28, e o filho com socos no domingo (9), no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados e encontraram a mulher abalada dentro da residência. Ela relatou aos policiais que o companheiro havia agredido ela e o filho com vários socos. Ainda de acordo com a PM, após as agressões, o suspeito deixou o imóvel bastante alterado e, segundo o relato da vítima, estaria sob efeito de bebida alcoólica e drogas. Os policiais realizaram buscas pela região e localizaram o homem. Ele e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. O suspeito permaneceu preso e vai responder pelo crime de lesão corporal. Ele está à disposição da Justiça. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

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