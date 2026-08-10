Homem preso foi encaminhado à delegacia e está à disposição da JustiçaDivulgação/Reprodução Disque Denúncia
Homem é preso após agredir esposa e filho em Angra
Suspeito de 28 anos foi localizado no Parque Belém pela PM após a agressão com socos. A PM informou que ele estava sob efeito de álcool e drogas
Angra é destaque entre as maiores notas da Costa Verde e do Estado no Ideb 2025
Ururahy ficou em 1º lugar da região e entre as 30 melhores nos anos iniciais, seguida da Remo Baral 2ª da região e entre as 75 melhores nos anos finais do Estado do Rio
Homem condenado por estupro e cárcere privado é preso em Angra
Condenado a mais de 10 anos de prisão, homem de 47 anos foi localizado pela Civil no Parque Mambucaba durante a Operação Olhos de Águia
Vento provoca queda de árvores e interdita trechos da Rio-Santos
Rajadas atingiram a Costa Verde nesta manhã (7) e deixaram o trânsito parcialmente interrompido em pontos de Angra, Paraty e Itaguaí. CCR informa a desobstrução da pista
Gabinete de crise monitora ventos fortes e mantém aulas suspensas na Costa Verde
Aulas estão suspensas na rede pública nesta sexta em Angra, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e Seropédica; rajadas podem ser fortes no litoral
Prefeitura de Angra inicia a construção de passarela sobre o Rio Bracuí
Estrutura metálica amplia a segurança e a acessibilidade de centenas de pedestres que atravessam a ponte às margens da Rio-Santos
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