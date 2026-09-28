Corpo de Bombeiros no combate às Chamas - Divulgação/Reprodução Rede Social

Corpo de Bombeiros no combate às ChamasDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 28/09/2026 15:37

Uma lancha pegou fogo e atingiu pelo menos cinco que estavam próximas dentro de uma marina, na noite desse domingo (27), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e carros-pipa particulares, para a região da Rua Ilha dos Coqueiros, nas proximidades da praia da Ribeira. No local segundo avaliação da equipe haviam aproximadamente 40 embarcações.

Fogo atingiu, além das embarcações, os coqueiros. Não houve feridos Divulgação/Reprodução Rede Social

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 22h23 para atender a uma ocorrência de incêndio envolvendo uma embarcação. A equipe foi enviada ao endereço após o chamado sobre as chamas. O trabalho das equipes duraram cerca de quase quatro horas. Até que o local fosse totalmente liberado, sem risco de novos focos.

A fumaça e a altura das labaredas de fogo, chamaram a atenção de moradores que postaram vídeos nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar a movimentação das equipes diante do incêndio. A toda hora carros pipa particulares davam suporte as equipes no combate às chamas.

Apesar da proporção das chamas, não houve registro de pessoas feridas. A informação foi confirmada pelos Bombeiros, que atuaram na ocorrência para controlar o incêndio e evitar que o fogo provocasse outros danos na área.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes sobre como o incêndio começou e as circunstâncias que levaram ao fogo na embarcação. O trabalho para esclarecimento será conduzido pela delegacia após informações da perícia, que foi acionada na noite do ocorrido ao local.