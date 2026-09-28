Pescado apreendidoDivulgação/Reprodução Disque Denúncia
Linha Verde (0300) 253 1177
Cerca de 30 kg de pescados são apreendidos em operação em Angra
Fiscalização na Baía da Ilha Grande ocorreu após denúncia ao Linha Verde. Barco e redes de arrasto foram apreendidos
Homem é encontrado morto com perfurações de arma de fogo no bairro Banqueta
Vítima, de 28 anos, foi localizada durante patrulhamento da PM; perícia foi acionada e caso será investigado pela delegacia de Angra
Juliana Dayube entre os 60 melhores treinadores do mundo de Hyrox
"Um orgulho para Angra dos Reis". A Coach de Crossfit é professora de Educação Física e servidora pública municipal há 21 anos
Drogas são encontradas em casa abandonada na Sapinhatuba 2, em Angra
Polícia Militar apreendeu loló, crack, maconha e cocaína durante buscas no imóvel, localizado na Rua 15, no Monte Castelo
Tarifa Zero começa em Angra com transporte gratuito no Dia das Crianças
Gratuidade será válida em todas as linhas municipais de Angra dos Reis no dia 10 de outubro, das 6h às 19h
Homem com mandado por homicídio qualificado é preso em Angra
Ele foi localizado pela PM após trabalho de inteligência no Parque Mambucaba e apresentou resistência durante a abordagem
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