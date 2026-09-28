Pescado apreendido - Divulgação/Reprodução Disque Denúncia

Pescado apreendidoDivulgação/Reprodução Disque Denúncia

Publicado 28/09/2026 14:38

Mais de 30 quilos de pescados, crustáceos e moluscos foram apreendidos durante uma fiscalização contra a pesca ilegal realizada no domingo (27), na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis. A ação também resultou na apreensão de uma embarcação, duas redes utilizadas para pesca de arrasto e quatro portas de madeira.

A fiscalização foi realizada por agentes do 4º Grupamento de Polícia Ambiental (GPAm), do 2º Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), após uma denúncia encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado ao recebimento de informações sobre crimes ambientais.

Segundo os agentes, a equipe realizava patrulhamento na Baía da Ilha Grande quando identificou uma embarcação realizando pesca na modalidade conhecida como “arrasto duplo”, a menos de 600 metros da Ilha Grande.

A prática, conforme informado pela fiscalização, estava em desacordo com uma portaria da antiga Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), órgão responsável por regulamentações relacionadas à atividade pesqueira.

Diante da irregularidade constatada, os policiais deram ordem para que a embarcação parasse. Durante a abordagem, foram recolhidos os equipamentos utilizados na atividade. No interior do barco, os agentes encontraram uma caixa térmica contendo aproximadamente 30 quilos de pescados.

Durante o recolhimento das redes de arrasto, a equipe também encontrou cerca de 20 quilos de animais marinhos ainda vivos. Os exemplares foram retirados dos equipamentos e devolvidos ao mar.

Os responsáveis pela embarcação receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o barco e os materiais apreendidos, até o Cais dos Pescadores, em Angra dos Reis.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A carga de pescados apreendida durante a fiscalização foi posteriormente destinada à doação.

Linha Verde (0300) 253 1177

A ação teve como origem uma denúncia recebida pelo Linha Verde, canal do Disque Denúncia (0300) 253 1177, utilizado para comunicar às autoridades informações sobre possíveis crimes ambientais. O trabalho de fiscalização busca identificar atividades realizadas em desacordo com as normas que regulamentam a pesca na região da Baía da Ilha Grande.