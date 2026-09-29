Operação aconteceu na Avenida Caravelas Divulgação/Reprodução Rede Social
Operação Lei Seca multa 60 motoristas durante fim de semana em Angra
Fiscalizações abordaram 131 condutores em Angra dos Reis; 14 se recusaram a realizar o teste do etilômetro durante as ações
FITA reúne mais de 20 espetáculos em Angra dos Reis em outubro
Festival será realizado de 7 a 24 de outubro, com musicais, comédias, dramas, peças infantis e produções de artistas de Angra
Obras emergenciais são autorizadas pelo Estado para recuperação da RJ-155
Intervenções de contenção de encostas nos quilômetros 19 e 43,8 têm investimentos estimados em R$ 6,3 milhões para recuperação
Lancha pega fogo em marina e mobiliza bombeiros em Angra
Incêndio aconteceu na noite desse domingo (27), próximo à praia da Ribeira; apesar das chamas ninguém ficou ferido, segundo os Bombeiros
Cerca de 30 kg de pescados são apreendidos em operação em Angra
Fiscalização na Baía da Ilha Grande ocorreu após denúncia ao Linha Verde. Barco e redes de arrasto foram apreendidos
Homem é encontrado morto com perfurações de arma de fogo no bairro Banqueta
Vítima, de 28 anos, foi localizada durante patrulhamento da PM; perícia foi acionada e caso será investigado pela delegacia de Angra
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