Operação aconteceu na Avenida Caravelas - Divulgação/Reprodução Rede Social

Operação aconteceu na Avenida Caravelas Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 29/09/2026 21:06

A Operação Lei Seca realizou duas fiscalizações em Angra dos Reis durante o fim de semana e multou 60 motoristas. As ações aconteceram no sábado (26) e no domingo (27), com 131 condutores abordados pelas equipes. Ao todo, 14 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro.

O número de recusas representa 10,69% dos condutores abordados no município. A legislação prevê sanções administrativas para quem se recusa a realizar o teste que verifica a presença de álcool no organismo. Entre as penalidades estão multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As fiscalizações fazem parte de uma operação realizada entre sexta-feira (25) e domingo (27) em diferentes pontos do estado do Rio de Janeiro. Angra dos Reis foi uma das cidades do interior incluídas na programação, ao lado de Cabo Frio.

Considerando as duas cidades, 252 motoristas foram abordados durante as ações no interior do estado. Desse total, 106 condutores se recusaram a fazer o teste do etilômetro.

Em todo o estado do Rio de Janeiro, a Operação Lei Seca promoveu 30 fiscalizações no período. As equipes abordaram 3.345 condutores e aplicaram 1.633 multas. Ao todo, 384 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro, representando 11,48% dos abordados.

As ações têm como objetivo fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito e coibir a combinação entre consumo de bebidas alcoólicas e direção. Durante as abordagens, os agentes também verificam outras irregularidades cometidas pelos condutores e veículos.

Em Angra dos Reis, os dados registrados durante o fim de semana integram as ações de fiscalização realizadas pela Operação Lei Seca no estado. A operação mantém atividades em diferentes municípios fluminenses, com abordagens em locais e horários definidos pelas equipes responsáveis pelas fiscalizações.