Maluco Beleza - Divulgação/PMAR

Maluco BelezaDivulgação/PMAR

Publicado 28/09/2026 16:32

Angra dos Reis recebe, entre os dias 7 e 24 de outubro, a 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (FITA). O festival reúne mais de 20 espetáculos e artistas de diferentes gerações do teatro brasileiro, além de produções realizadas no próprio município.

A Lenda Divulgação/PMAR

Uma grande tenda será montada para receber as apresentações. A programação inclui musicais, comédias, dramas, espetáculos infantis e montagens que passaram por temporadas recentes em palcos do país. Entre os destaques está a participação da atriz Arlete Salles, de 88 anos, que apresenta seu primeiro monólogo da carreira, “Mande Notícias do Mundo de Lá”. O espetáculo foi escrito e dirigido pelo jornalista e escritor Carlos Jardim e será apresentado no dia 14 de outubro.

Funk Divulgação/PMAR

A programação também mantém a tradição da FITA de abrir espaço para artistas e produções de Angra dos Reis. Entre os trabalhos locais estão “A Lenda”, no dia 8; “Maluco Beleza”, no dia 22; e “Funk Brasil”, que encerra o festival em 24 de outubro. A programação ainda terá atrações voltadas ao público infantil e uma apresentação de stand-up.

Durante a festa, também será realizado o Prêmio FITA. Os espetáculos apresentados serão avaliados em diferentes categorias, e o público poderá participar da escolha dos destaques por meio do júri popular.

Programação Fita

A FITA é realizada pela Prefeitura de Angra dos Reis, com patrocínio da Enel, por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O evento integra o calendário cultural do município e reúne, ao longo dos anos, nomes de diferentes gerações das artes cênicas.

Programação

7 de outubro: “Gonzaguinha é”

8 de outubro: “Pinóquio, uma aventura mágica” e “A Lenda”

9 de outubro: “Como a MPB acabou com minha vida amorosa”

10 de outubro: “Minha Estrela Dalva”

11 de outubro: “A Pediatra”

12 de outubro: “Chapeuzinho Amarelo” e “Sala dos Professores”

13 de outubro: “O Formigueiro”

14 de outubro: “Mande Notícias do Mundo de Lá”

15 de outubro: “Alta Sociedade”

16 de outubro: “A Vida Passou por Aqui”

17 de outubro: “Cauby - Uma Paixão”

18 de outubro: “O Segredo de Brokeback Mountain”

19 de outubro: “Sete Minutos”

20 de outubro: “Visitando o Sr. Green”

21 de outubro: “Toc Toc”

22 de outubro: “Maluco Beleza”

23 de outubro: “Bilica Chorona” e “Extraviado”

24 de outubro: “Funk Brasil”.