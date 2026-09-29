Suspeito chegando à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Suspeito chegando à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 29/09/2026 23:11

Uma ação conjunta entre agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), do 33º BPM e do Cerco Eletrônico da Prefeitura de Angra dos Reis resultou na prisão em flagrante de Ednilton Marques de Oliveira, de 42 anos, suspeito de furtar um veículo Fiat Argo durante a madrugada de sábado (26), em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Segundo a Polícia Civil, após o registro da ocorrência, o sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) identificou o automóvel circulando pela região da Costeirinha. A informação foi imediatamente repassada às equipes policiais, que iniciaram buscas para localizar o veículo.

Com o apoio do monitoramento eletrônico, os agentes conseguiram estabelecer um cerco na região e localizaram o Fiat Argo na Vila Velha. O carro era conduzido pelo suspeito, que foi abordado e preso em flagrante. Ainda de acordo com as autoridades, Ednilton teria confessado a prática do furto durante a abordagem. Em depoimento, ele afirmou que vendeu o celular pertencente à vítima, um iPhone 17 Pro Max, e também declarou ter descartado os documentos pessoais que estavam em posse do proprietário do veículo.

A polícia informou ainda que o suspeito possui antecedentes criminais por diferentes delitos, entre eles furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi autuado pelo crime de furto.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A medida será analisada pelo Poder Judiciário, que decidirá sobre a manutenção da prisão do suspeito durante o andamento do processo.

O Fiat Argo foi recuperado pelas forças de segurança e deverá ser devolvido ao proprietário após os procedimentos necessários. A ocorrência destaca a atuação integrada entre as forças policiais e o sistema de monitoramento eletrônico utilizado pelo município. O Cerco Eletrônico permite identificar veículos durante a circulação pelas vias monitoradas e auxilia as equipes de segurança na localização de automóveis envolvidos em ocorrências policiais.

A população pode contribuir com as investigações por meio de denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelo telefone 0300-253-1177. Segundo as autoridades, o sigilo da identidade do denunciante é garantido.