Polo Cederj em Angra dos Reis, no bairro Jacuecanga - Divulgação/Canal Cecierj

Polo Cederj em Angra dos Reis, no bairro JacuecangaDivulgação/Canal Cecierj

Publicado 01/10/2026 17:31

O Consórcio Cederj abriu as inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2027, com 2.016 vagas em cursos de graduação semipresencial no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades estão distribuídas por polos de 12 municípios, incluindo Angra dos Reis e Paraty, ampliando as opções de acesso ao ensino superior público para moradores da Costa Verde.

Os interessados têm até o dia 29 de outubro para realizar a inscrição, exclusivamente pela internet, no site oficial da Fundação Cecierj. O modelo semipresencial combina atividades realizadas a distância com encontros presenciais nos polos, permitindo que os estudantes tenham maior flexibilidade durante a formação.

Ao todo, são 12 cursos de graduação disponíveis nesta edição do processo seletivo. A lista reúne opções de diferentes áreas do conhecimento, como Administração Pública, História, Matemática, Geografia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Ciências Biológicas.

Também estão entre os cursos oferecidos Letras, Pedagogia, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Sistemas de Computação. A variedade busca atender estudantes com diferentes interesses acadêmicos e profissionais.

Além de Angra dos Reis e Paraty, no litoral, os polos localizados nos municípios do sul fluminense, também participam do vestibular. O processo seletivo do Cederj 2027.1 será composto por uma prova com uma redação de caráter eliminatório e 45 questões de múltipla escolha. O conteúdo cobrado terá como referência disciplinas do ensino médio.

Entre os temas previstos estão Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira, Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História. Dessa forma, os candidatos deverão se preparar para uma avaliação abrangente, contemplando diferentes áreas do conhecimento.

A abertura do vestibular representa uma oportunidade para estudantes que desejam ingressar em cursos de graduação vinculados às instituições públicas participantes do Consórcio Cederj, utilizando a estrutura dos polos presenciais e os recursos do ensino à distância.

Em Angra dos Reis e Paraty, a oferta também possibilita que moradores da Costa Verde tenham acesso a opções de formação superior sem a necessidade de deslocamento para outros municípios durante toda a graduação. As informações sobre inscrição, cursos, vagas e etapas do processo seletivo estão disponíveis nos canais oficiais da Fundação Cecierj.