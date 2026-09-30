Chegada a Jovem à 166ª DP (Angra)Divulgação/Reprodução Polícia Civil
Jovem de 19 anos é presa pela Civil com drogas em ação na Japuíba
A polícia afirma que abordagem ocorreu durante a Operação Sentinela, no Manguinho, e apreendeu drogas embaladas para venda e dinheiro em espécie
TCE suspende análise sobre taxa de turismo de Angra por 45 dias
Tribunal aguarda decisão da Justiça em ação de inconstitucionalidade enquanto Prefeitura deve apresentar documentos sobre a cobrança da TTS
Polícia Militar prende homem, apreende menor e drogas na Sapinhatuba II
Na ação policiais apreenderam maconha, crack, cocaína, dinheiro e celular; ocorrência foi encaminhada à 166ª DP
Suspeito de furtar carro na Costeirinha é preso após cerco policial
Sistema de monitoramento identificou o carro na Costeirinha, permitindo que policiais localizassem o veículo e prendessem o suspeito na Vila Velha
Operação Lei Seca multa 60 motoristas durante fim de semana em Angra
Fiscalizações abordaram 131 condutores em Angra dos Reis; 14 se recusaram a realizar o teste do etilômetro durante as ações
FITA reúne mais de 20 espetáculos em Angra dos Reis em outubro
Festival será realizado de 7 a 24 de outubro, com musicais, comédias, dramas, peças infantis e produções de artistas de Angra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.