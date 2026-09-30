Chegada a Jovem à 166ª DP (Angra)Divulgação/Reprodução Polícia Civil

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Jaciara Santos
Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante durante uma ação da Operação Sentinela, realizada por policiais civis da 166ª Delegacia de Polícia (DP), em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada no bairro Manguinho, na região da Japuíba, na noite dessa terça-feira (29). Com ela foram apreendidos cocaína, crack e dois adolescentes.
A abordagem aconteceu por volta das 20h30, na Rua Aricaítano. Segundo a Polícia Civil, o local é apontado pelas autoridades como uma área de atuação de uma facção criminosa que atua no Estado com ramificações na Costa Verde. A jovem foi identificada como Gabrielly e estava acompanhada de dois adolescentes no momento da ação.
De acordo com os agentes, os adolescentes informaram que teriam procurado a jovem com a intenção de comprar drogas. Durante a revista, os policiais encontraram 26 unidades de cocaína e 17 pedras de crack. Segundo a corporação, todo o material estava embalado de forma individual, característica compatível com a comercialização de entorpecentes.
Além das drogas, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie. O material foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e a jovem permaneceu presa. Ela foi autuada pelos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que tratam, respectivamente, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil informou que solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
A suspeita permanece à disposição da Justiça enquanto o pedido é analisado. Os dois adolescentes que estavam com ela também foram encaminhados para os procedimentos previstos para o caso.
Segundo a Polícia Civil, as ações da Operação Sentinela fazem parte de uma estratégia de intensificação do patrulhamento no período noturno em Angra dos Reis. O trabalho é orientado por informações obtidas por meio de ações de inteligência e tem como objetivo identificar e combater a atuação de grupos criminosos e o comércio ilegal de drogas.
A corporação reforçou que operações e abordagens são realizadas de forma contínua em diferentes pontos do município, especialmente em áreas consideradas estratégicas para a segurança pública.
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