Chegada a Jovem à 166ª DP (Angra) - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Chegada a Jovem à 166ª DP (Angra)Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 30/09/2026 21:09

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante durante uma ação da Operação Sentinela, realizada por policiais civis da 166ª Delegacia de Polícia (DP), em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada no bairro Manguinho, na região da Japuíba, na noite dessa terça-feira (29). Com ela foram apreendidos cocaína, crack e dois adolescentes.

A abordagem aconteceu por volta das 20h30, na Rua Aricaítano. Segundo a Polícia Civil, o local é apontado pelas autoridades como uma área de atuação de uma facção criminosa que atua no Estado com ramificações na Costa Verde. A jovem foi identificada como Gabrielly e estava acompanhada de dois adolescentes no momento da ação.

De acordo com os agentes, os adolescentes informaram que teriam procurado a jovem com a intenção de comprar drogas. Durante a revista, os policiais encontraram 26 unidades de cocaína e 17 pedras de crack. Segundo a corporação, todo o material estava embalado de forma individual, característica compatível com a comercialização de entorpecentes.

Além das drogas, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie. O material foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e a jovem permaneceu presa. Ela foi autuada pelos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que tratam, respectivamente, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil informou que solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A suspeita permanece à disposição da Justiça enquanto o pedido é analisado. Os dois adolescentes que estavam com ela também foram encaminhados para os procedimentos previstos para o caso.

Segundo a Polícia Civil, as ações da Operação Sentinela fazem parte de uma estratégia de intensificação do patrulhamento no período noturno em Angra dos Reis. O trabalho é orientado por informações obtidas por meio de ações de inteligência e tem como objetivo identificar e combater a atuação de grupos criminosos e o comércio ilegal de drogas.

A corporação reforçou que operações e abordagens são realizadas de forma contínua em diferentes pontos do município, especialmente em áreas consideradas estratégicas para a segurança pública.