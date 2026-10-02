Presidente eleito Marquinho Coelho (centro) ao lado de Jane Veiga (D) e Nilsinho Batalhador (E), Dudu do Turismo (D) e Kelvim da Saúde (E) - Divulgação/Reprodução Rede Social

Presidente eleito Marquinho Coelho (centro) ao lado de Jane Veiga (D) e Nilsinho Batalhador (E), Dudu do Turismo (D) e Kelvim da Saúde (E) Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 02/10/2026 17:06 | Atualizado 02/10/2026 17:06

A Câmara Municipal de Angra dos Reis elegeu, na tarde dessa quinta-feira (1º), a Mesa Diretora que ficará responsável pela condução dos trabalhos do Legislativo durante o biênio 2027/2028. O vereador Marquinho Coelho foi escolhido, com 14 votos, para ocupar a Presidência da Casa. O novo presidente toma posse no dia 1º de janeiro de 2027.

Além do presidente eleito, a composição da mesa terá Jane Veiga como 1ª vice-presidente, Nilsinho Batalhador como 2º vice-presidente, Kelven da Saúde na 1ª Secretaria e Dudu do Turismo como 2º secretário. Os cinco vereadores terão a responsabilidade de conduzir a administração e os trabalhos legislativos a partir do próximo ano.

A eleição foi realizada no Plenário Benedito Adelino, na sede da Câmara, no Centro de Angra dos Reis. Conforme estabelece o Regimento Interno do Legislativo, a escolha dos integrantes da Mesa ocorreu por votação aberta, com escrutínio público e chamada nominal dos vereadores.

A definição de Marquinho Coelho para a Presidência já vinha sendo sinalizada antes da votação. No dia 24 de setembro, o nome do vereador recebeu apoio declarado na Tribuna da Câmara, antecipando a formação da chapa que disputaria os cinco cargos da Mesa Diretora.

A atual Mesa Diretora, responsável pelo comando da Câmara durante o biênio 2025/2026, é presidida pelo vereador Jorginho Brum, licenciado para concorrer às eleições gerais no dia 4 de outubro, ao cargo de deputado estadual pelo PRD. A mudança na composição ocorrerá oficialmente no início de 2027, quando os vereadores eleitos para os cargos assumirão as respectivas funções.

O mandato dos integrantes da Mesa Diretora tem duração de dois anos. O Regimento Interno também estabelece que é vedada a recondução ao mesmo cargo na eleição seguinte. Com isso, a nova composição terá o período de 2027 e 2028 para exercer as funções para as quais foi escolhida pelos parlamentares.

A eleição define, portanto, a estrutura que estará à frente das decisões administrativas e da organização das atividades legislativas da Câmara de Angra dos Reis durante o próximo biênio.