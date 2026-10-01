Medalha é em reconhecimento ao trabalho e dedicação os profissionais de Educação - Divulgação/Reprodução PMAR

Medalha é em reconhecimento ao trabalho e dedicação os profissionais de Educação Divulgação/Reprodução PMAR

Publicado 01/10/2026 20:22

O Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis (CMEAR) está com inscrições abertas, até o dia 16 de outubro, para a edição 2026 das Medalhas de Reconhecimento Educacional. Os editais foram publicados no Boletim Oficial nº 2.440 e contemplam homenagens a profissionais, personalidades, projetos e práticas que contribuem para o desenvolvimento da educação no município.

A Medalha Prof. Jair Natalino Espíndola Travassos será concedida a até dez profissionais e personalidades que tenham prestado relevante contribuição ao ensino local. As indicações deverão ser realizadas por instituições educacionais.

Também está prevista a Medalha Prof.ª Ana Maris Ribeiro, destinada ao reconhecimento de três projetos desenvolvidos por professores da Educação Básica. As iniciativas selecionadas deverão valorizar aspectos relacionados à história, à cultura e ao desenvolvimento de Angra dos Reis.

Outra homenagem é a Medalha Prof.ª Valéria Rodrigues, que reconhecerá três práticas de Educação Inclusiva voltadas a estudantes com deficiência. As escolas contempladas receberão, além da medalha e do certificado, um selo de reconhecimento pela iniciativa.

Segundo o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, a premiação tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho desenvolvido diariamente pelos profissionais da área e estimular a troca de experiências.

-Essa premiação dá visibilidade e valoriza quem constrói a educação diariamente, além de incentivar o compartilhamento de boas práticas entre os profissionais - comentou o secretário.

As honrarias abrangem todo o Sistema Municipal de Educação, incluindo as redes municipal, estadual, federal e privada. De acordo com a presidente do CMEAR, professora Sílvia Lira, a iniciativa busca reconhecer diferentes trajetórias e contribuições para o setor educacional.

-Essas honrarias abrangem todo o Sistema Municipal de Educação, incluindo as redes municipal, estadual, federal e privada. É uma forma de reconhecer as trajetórias de quem contribui diariamente para a educação e também de fortalecer a identidade educacional de Angra dos Reis - destacou.

A cerimônia de entrega das medalhas será realizada no dia 4 de novembro de 2026, às 18h, no Iate Clube Aquidabã. Os interessados devem consultar os editais publicados no Boletim Oficial para verificar os critérios e procedimentos de inscrição.