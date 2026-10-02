Meta da Prefeitura é vacinar 20 mil animais - Divulgação/PMAR

Meta da Prefeitura é vacinar 20 mil animaisDivulgação/PMAR

Publicado 02/10/2026 19:06 | Atualizado 02/10/2026 19:08

A Prefeitura de Angra dos Reis, na Costa Verde, dará continuidade à campanha de vacinação antirrábica nesta segunda-feira(5), em postos volantes pelo município. A meta é zerar o estoque de 20 mil doses. A campanha já imunizou 2.638 cães e gatos durante o Dia D, realizado no sábado (26). A mobilização foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e levou atendimento a pontos estratégicos de diferentes regiões do município.

Do total de animais vacinados, 1.913 eram cães e 725 gatos. A ação contou com postos instalados no Centro, Praia do Anil, Japuíba, Campo Belo, Monsuaba, Frade e Parque Mambucaba, ampliando o acesso dos tutores à imunização.



Durante os meses de outubro e novembro, equipes da Secretaria de Saúde percorrerão os bairros de Angra dos Reis para aplicar as doses. O calendário com as datas e os locais de atendimento será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura. A expectativa do município é imunizar 20 mil animais entre cães e gatos nos próximos dois meses. A vacinação é considerada uma das principais medidas para prevenir a raiva, doença grave e sem cura que também pode ser transmitida aos seres humanos.

Vacinação

Os animais aptos a receber a vacina devem estar saudáveis e ter pelo menos três meses de idade. Para garantir a segurança durante o atendimento, os cães precisam ser levados com coleira e guia e conduzidos por adultos capazes de contê-los.

No caso dos gatos, a orientação é utilizar caixas apropriadas para o transporte, reduzindo o risco de fugas e acidentes. Durante a campanha, as equipes utilizarão seringas e agulhas descartáveis. Os tutores que não conseguirem levar os animais durante a passagem das equipes pelos bairros poderão agendar a vacinação presencialmente na sede da Zoonoses, localizada no Balneário. O agendamento também pode ser feito pelo telefone (24) 3377-4025.

Pessoas que possuem mais de dez animais podem solicitar, pelo mesmo número, a realização da vacinação em domicílio. A medida permite atender grupos maiores de cães e gatos e ampliar a cobertura da campanha.

A Secretaria de Saúde reforça que as doses não podem ser retiradas pelos tutores para aplicação por conta própria. A vacina deve ser administrada exclusivamente pelas equipes responsáveis nos pontos da campanha ou, nos casos previstos, durante os atendimentos domiciliares previamente agendados com a Zoonoses.