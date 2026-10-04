Secretaria de Segurança Pública e PM presentes em locais de votação no bairro CamorimDivulgação
A Justiça Eleitoral orienta os eleitores que ao chegarem às seções, mantenham a calma e aguardem a vez nas filas. A recomendação é que todos sigam as orientações dos mesários e das equipes responsáveis pela organização das seções eleitorais.
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Eleições 2026: Justiça Eleitoral altera locais de votação em Angra
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Incêndio atinge casa durante a madrugada na Vila Velha, em Angra
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Suspeito de comandar tráfico e extorsões no Parque Belém tinha mandado de prisão e 47 anotações criminais
Vacinação antirrábica imuniza 2,6 mil cães e gatos em Angra
As doses serão ofertadas em postos volantes a partir de segunda-feira (5). A intenção é atingir a meta de 20 mil doses
Polícia Militar prende 76 pessoas e apreende 55,7 kg de drogas em setembro
Balanço divulgado pelo 33º Batalhão nessa quinta-feira (1º) aponta ainda 21 menores apreendidos, 10 armas recolhidas e 10 veículos recuperados
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