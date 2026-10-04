Secretaria de Segurança Pública e PM presentes em locais de votação no bairro Camorim - Divulgação

Secretaria de Segurança Pública e PM presentes em locais de votação no bairro CamorimDivulgação

Publicado 04/10/2026 15:40 | Atualizado 04/10/2026 15:47

A votação nas eleições gerais deste domingo, (4), transcorre com movimentação intensa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Um problema técnico em uma urna eletrônica foi registrado, logo no início da votação, no bairro Camorim, um dos maiores colégios eleitorais do município. A ocorrência foi na seção 90 e envolveu o teclado do equipamento utilizado pelos eleitores.

CEAV, centro de Angra maior colégio eleitoral da cidade Divulgação

Segundo informações dos fiscais do TRE, o teclado apresentou defeito durante o período de votação. A Justiça Eleitoral foi acionada e técnicos foram encaminhados ao local para verificar a situação. Após a avaliação, o equipamento precisou ser substituído. O procedimento foi realizado para garantir a continuidade da votação.

O problema provocou atenção entre eleitores que estavam no local, mas a situação foi solucionada pela equipe técnica da Justiça Eleitoral. Com a troca do equipamento, o processo de votação pôde prosseguir normalmente na seção.

Além da ocorrência técnica, eleitores relataram demora e filas nas seções eleitorais durante a manhã. A movimentação foi maior em diferentes pontos da cidade, principalmente nos horários de maior concentração de pessoas.

De acordo com fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), um dos fatores que podem ter contribuído para o aumento do tempo de espera é a quantidade de números que os eleitores precisam digitar na urna. Neste domingo, os eleitores escolhem representantes para diferentes cargos, o que torna a sequência de votação mais extensa.

Outro fator apontado pelos fiscais é o número expressivo de eleitores idosos registrados em algumas seções. O atendimento a esse público pode demandar mais tempo, especialmente durante a identificação, orientação e digitação dos votos.

Mesmo com as filas e a ocorrência envolvendo a urna do Camorim, a eleição segue dentro da normalidade em Angra dos Reis. A votação permanece aberta até as 17h deste domingo.



A Justiça Eleitoral orienta os eleitores que ao chegarem às seções, mantenham a calma e aguardem a vez nas filas. A recomendação é que todos sigam as orientações dos mesários e das equipes responsáveis pela organização das seções eleitorais.

Ônibus gratuitos

A Prefeitura de Angra dos Reis disponibiliza ônibus gratuitos aos eleitores neste domingo, (4), em todas as linhas que circulam na cidade. O horário na gratuidade segue até às 20h. Lembrando que as eleições serão encerradas às 17h.