Seções eleitorais abrem das 8h às 17h, em todo país, horário de Brasília - Divulgação/Reprodução Justiça Eleitoral

Seções eleitorais abrem das 8h às 17h, em todo país, horário de BrasíliaDivulgação/Reprodução Justiça Eleitoral

Publicado 03/10/2026 19:31

A Justiça Eleitoral promoveu mudanças em algumas seções de votação em Angra dos Reis para as eleições deste domingo, 4 de outubro. Por isso, os eleitores devem ficar atentos e conferir antecipadamente o endereço do local onde deverão comparecer para votar.

Neste domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes para o Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, além dos cargos de presidente da República e governador do Estado.

Em Angra dos Reis, a recomendação é que os 136.809 eleitores, aptos a exercerem a cidadania verifiquem se a seção eleitoral permanece no mesmo endereço ou se houve alteração. A consulta é importante principalmente para evitar deslocamentos desnecessários e atrasos no dia da votação.

A Justiça Eleitoral orienta ainda que o eleitor leve um documento oficial de identificação com foto. O título de eleitor também pode ser utilizado como referência para a seção, mas não substitui a necessidade de apresentar um documento oficial com foto quando solicitado.

Outro ponto que deve ser observado é o uso de aparelhos celulares. É proibido levar o telefone para a cabine de votação. O eleitor deverá deixar o aparelho no local indicado pelos mesários antes de entrar na cabine.

Para facilitar o momento da votação, o eleitor pode levar uma “colinha” com os números dos candidatos. O recurso é permitido e pode ajudar a evitar erros na hora de digitar as informações na urna eletrônica. A recomendação é anotar previamente os números dos candidatos escolhidos e consultar a anotação durante a votação, sem utilizar o celular na cabine ( proibido).

A orientação também é para que os eleitores observem os horários definidos pela Justiça Eleitoral. As seções abrem das 8h às 17h, e sigam as instruções dos mesários durante todo o processo de votação.

Confira abaixo se o endereço da sua seção eleitoral foi alterado

As seções 159 e 234, que funcionavam no Santander, foram transferidas para a Delegacia da Receita Federal, no Largo da Lapa, 35, Centro.

As seções 7, 55, 155, 216 e 235, dos dois bancos Itaú da Rua do Comércio, passaram para a Escola Batista Freedom, na Rua Coronel Carvalho, 482, Centro.

As seções 129 e 176, que funcionavam na Câmara Municipal, foram transferidas para o Balcão do Consumidor, na Rua do Comércio, 241, Centro.

As seções 24 e 131, da Companhia Docas, passaram para a Secretaria de Assistência Social, na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, s/nº, Praça do Teatro.

A seção 305, da Associação de Moradores do Camorim Pequeno, passou para a Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, na Travessa 72 de Julho, nº 69, Camorim Pequeno.

Uma nova seção, a 313, foi criada no Camorim Grande. O atendimento será no Centro Educacional Oswaldo Monteiro – Estrelinha Azul, na Rua Natividade, 191, Camorim Grande.

As seções 203 e 222, que funcionavam na Casa da Cultura, foram transferidas para o Conselho Municipal de Educação, na Rua Quaresma Júnior nº 171, Centro.

As seções 207, 213, 227 e 293, do Colégio Estadual Honório Lima, Balneário, passaram para o Educar – Cooperativa Educacional de Angra dos Reis, na Rua Dr. José Watanabe, 150, Parque das Palmeiras.

As seções 43, 121, 149, 180 e 231, do PAM na Praça do Carmo, foram transferidas para o C. E. Nazira Salomão, na Praça do Carmo, s/nº, Centro. A Justiça Eleitoral alerta que a unidade não é acessível para pessoas com dificuldades de locomoção. Nesses casos, o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral.

A seção 303, que funcionava no CEMEI Jair Landim, passou para o Senac, na Rua Dr. Carlos Amaral Brasil, 50, Balneário.

A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a confirmarem previamente a seção e o local de votação pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.

Em caso de dúvidas, a 116ª Zona Eleitoral disponibiliza os telefones (24) 3511-0610 e (24) 3511-0611.