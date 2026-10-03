Vizinhos registram trabalho de rescaldo dos Bombeiros na residência ao amanhecer - Divulgação

Vizinhos registram trabalho de rescaldo dos Bombeiros na residência ao amanhecerDivulgação

Publicado 03/10/2026 18:14 | Atualizado 03/10/2026 18:16

Um incêndio atingiu uma casa na madrugada deste sábado (3), na Vila Velha, na Estrada do Contorno, região central de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Parte da edificação foi consumida pelas chamas durante a ocorrência. Não se sabe o que teria dado início ao incêndio. Não há informações de feridos e nem prejuízo causado pelo incidente.

Segundo as informações iniciais, o fogo começou por volta das 4h, quando populares perceberam as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi enviada ao local para combater o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas da construção ou imóveis próximos.

As chamas foram contidas pelos bombeiros após o trabalho de combate e controle do incêndio. Imagens registradas em redes sociais, durante a ocorrência, mostram parte da estrutura atingida pelo fogo, com danos provocados pela ação das chamas.

A atuação rápida dos bombeiros foi fundamental para controlar o fogo e impedir que a situação tivesse maiores proporções. A ocorrência mobilizou moradores e pessoas que estavam nas proximidades durante a madrugada.

A Vila Velha é uma das áreas localizadas na região central de Angra dos Reis e fica às margens da Estrada do Contorno, importante via de ligação entre diferentes pontos do município.



