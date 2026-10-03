Vizinhos registram trabalho de rescaldo dos Bombeiros na residência ao amanhecerDivulgação
Incêndio atinge casa durante a madrugada na Vila Velha, em Angra
Fogo consumiu parte da edificação na Estrada do Contorno; Bombeiros foram acionados por populares e controlaram as chamas
Polícia Civil prende "PO" apontado como chefe do "TCP" em supermercado de Angra
Suspeito de comandar tráfico e extorsões no Parque Belém tinha mandado de prisão e 47 anotações criminais
Vacinação antirrábica imuniza 2,6 mil cães e gatos em Angra
As doses serão ofertadas em postos volantes a partir de segunda-feira (5). A intenção é atingir a meta de 20 mil doses
Polícia Militar prende 76 pessoas e apreende 55,7 kg de drogas em setembro
Balanço divulgado pelo 33º Batalhão nessa quinta-feira (1º) aponta ainda 21 menores apreendidos, 10 armas recolhidas e 10 veículos recuperados
Câmara de Angra elege Marquinho Coelho para presidir a Casa em 2027
O novo presidente do Legislativo e a nova Mesa assumem em 1º de janeiro para comandar os trabalhos da Casa por dois anos
Angra abre inscrições para homenagear destaques da educação em 2026
Homenagens reconhecem profissionais, projetos e práticas inclusivas que contribuem para o fortalecimento da educação na cidade
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