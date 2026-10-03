Chegada do 01 do TCP na delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Chegada do 01 do TCP na delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 03/10/2026 16:53 | Atualizado 03/10/2026 19:34

Um homem identificado como Diogo Gabriel Cardoso, de 36 anos, vulgo Pó, apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas e de um esquema de extorsão no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis (RJ), foi preso na sexta-feira (2). A captura aconteceu dentro de um supermercado durante uma ação da Operação Sentinela, realizada pela Civil em conjunto com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Belém.

Policiais saem com PO, líder do TCP, de dentro de um supermercado na comunidade do Belém Divulgação/Polícia Civil

Segundo as investigações, o suspeito seria responsável por comandar atividades criminosas na localidade. De acordo com a Polícia Civil, ele era considerado um dos principais alvos das forças de segurança devido à atuação relacionada a cobranças sistemáticas e extorsões contra comerciantes e empresários do bairro.

O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca de Angra dos Reis. Ainda conforme a polícia, ele possui 47 anotações criminais, com registros relacionados a crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão

A prisão ocorreu durante o período de restrição eleitoral, quando a legislação estabelece regras específicas para o cumprimento de prisões nos dias que antecedem a votação. Segundo a Polícia Civil, no entanto, a captura foi considerada legal porque o investigado estava com o título de eleitor cancelado pela Justiça Eleitoral.

A condição, conforme a autoridade policial, afasta a prerrogativa de imunidade prevista no Código Eleitoral para determinados eleitores durante o período que antecede as eleições. A checagem da situação eleitoral do investigado foi realizada antes do cumprimento do mandado pelos policiais.

A polícia acredita que o infrator, por desconhecer a restrição técnica, ou julgar erroneamente que estaria imune à prisão devido ao período eleitoral, passou a se movimentar com maior liberdade dentro da comunidade, permitindo o setor de inteligência da 166ª DP, sob o comando do delegado Roberto Ramos e da UPP do Belém, mapeassem seus passos em tempo real, agindo com precisão e obtendo êxito na operação de captura.

Após ser localizado no supermercado, PO, como é identificado sendo o 01 na hierarquia do crime, foi detido pelos agentes e levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. A prisão preventiva foi comunicada à Justiça, e o suspeito deverá ser encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que ele permanece à disposição da Justiça. A Operação Sentinela tem entre os objetivos o cumprimento de mandados e o combate a atividades criminosas em áreas consideradas estratégicas pelas forças de segurança. As investigações sobre a atuação do grupo no Parque Belém devem continuar para identificar outros possíveis envolvidos nos crimes investigados.

Denúncias anônimas podem ser realizadas pelo telefone 0300-253-1177. O anonimato é garantido.