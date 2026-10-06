Uma das primeiras edições da FLIM com recorde de público infantil - Divulgação/Arquivo

Uma das primeiras edições da FLIM com recorde de público infantilDivulgação/Arquivo

Publicado 06/10/2026 17:50

A Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, recebe entre quinta-feira (8) e domingo (11) a 9ª edição da Festa Literária de Mambucaba (Flim). Com programação gratuita e voltada para diferentes faixas etárias, o evento reúne atividades literárias, culturais e artísticas ao longo dos quatro dias. A Flim tem como proposta estimular o interesse pela leitura e pela escrita e ampliar o acesso da população às manifestações culturais.

A programação inclui oficinas, contação de histórias, rodas de conversa, lançamentos de livros, apresentações de dança e teatro, música, exposições e atividades voltadas ao público infantil. As ações serão distribuídas por tendas, palco, tablado e outros espaços da Vila Histórica. O evento é promovido pela Associação Mambucaba Sempre Viva, com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

De acordo com a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a realização da festa fora da região central contribui para a descentralização das ações culturais no município. Entre os destaques da programação está a homenagem ao escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de “Feliz Ano Velho” e “Ainda Estou Aqui”. A segunda obra inspirou o filme de mesmo nome, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Programação

Na quinta-feira (8), primeiro dia da festa, o público poderá participar de atividades como oficinas para crianças, contação de histórias, rodas de conversa sobre memória, cultura indígena e literatura negra, apresentações musicais e de dança, além de mostras teatrais e audiovisuais.

A sexta-feira (9) terá fanfarra, atividades educativas, lançamentos de livros, apresentações da APAE e do grupo da Pessoa Idosa do CRAS Parque Mambucaba, coral Guarani, música eletrônica, shows e um sarau com música e poesia.

No sábado (10), a programação começa às 9h e segue até o fim da tarde, com poesia itinerante, exposições, oficinas infantis, atividades da APAE, intervenções artísticas e ações da Casa Frida. Também estão previstas apresentações de dança, lançamentos musicais e conversas sobre emoções, identidade e ancestralidade indígena.

A programação ainda inclui atividades destinadas a diferentes idades, permitindo que crianças, adolescentes, adultos e idosos encontrem opções ao longo da festa. No domingo (11), a programação segue com novas atividades culturais na Vila Histórica.

A organização orienta o público a conferir os horários, locais e classificações indicativas de cada atração antes de participar.