Uma das vítimas atendidas pelos Bombeiros - Divulgação/Reprodução Rede Social

Uma das vítimas atendidas pelos BombeirosDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 05/10/2026 20:34





As vítimas segundo o Corpo de Bombeiros foram socorridas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal da Japuíba. Foram atendidas pela emergência e segundo a unidade foram atendidas com ferimentos leves e depois liberadas.

Um acidente envolvendo duas motos deixou feridos na nesta segunda-feira (5) em Angra dos Reis (RJ). A colisão aconteceu na rotatória, altura do Aeroporto, no bairro Japuíba. Os Bombeiros foram acionados para ocorrência.As vítimas segundo o Corpo de Bombeiros foram socorridas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal da Japuíba. Foram atendidas pela emergência e segundo a unidade foram atendidas com ferimentos leves e depois liberadas.

O local teve o trânsito parcialmente interrompido para atendimento e remoção dos feridos, em seguida liberado. As circunstâncias do ocorrido e a identidade dos envolvidos não foram divulgadas. No momento do acidente não chovia na cidade. A Polícia Militar esteve na ocorrência que foi registrada na 166ª DP.



