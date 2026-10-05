Uma das vítimas atendidas pelos BombeirosDivulgação/Reprodução Rede Social
As vítimas segundo o Corpo de Bombeiros foram socorridas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal da Japuíba. Foram atendidas pela emergência e segundo a unidade foram atendidas com ferimentos leves e depois liberadas.
Acidente entre duas motos deixa feridos em Angra dos Reis
Caso aconteceu no bairro Japuíba, próximo ao aeroporto
Acidente entre carro e moto deixa dois feridos, em Angra
Colisão ocorreu no bairro da Japuíba, neste domingo de eleição; vítimas foram levadas ao Hospital Municipal da cidade
Problema em urna provoca espera durante votação em Angra
Defeito no teclado de urna foi identificado no Camorim e equipamento precisou ser substituído; filas também foram registradas pela manhã
Eleições 2026: Justiça Eleitoral altera locais de votação em Angra
Eleitores de Angra dos Reis devem consultar os locais antes da votação para evitar deslocamentos e conferir possíveis mudanças de seção
Incêndio atinge casa durante a madrugada na Vila Velha, em Angra
Fogo consumiu parte da edificação na Estrada do Contorno; Bombeiros foram acionados por populares e controlaram as chamas
Polícia Civil prende "Pó" apontado como chefe do "TCP" em supermercado de Angra
Suspeito de comandar tráfico e extorsões no Parque Belém tinha mandado de prisão e 47 anotações criminais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.