Delegacia de Angra investiga a morte - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia de Angra investiga a morteDivulgação/Polícia Civil

Publicado 05/10/2026 22:59

Um homem, de aproximadamente 38 anos, foi encontrado morto na noite desse domingo (4), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Rua da Assembleia, no bairro Banqueta, e mobilizou equipes de emergência e segurança.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 21h para atender a uma ocorrência envolvendo um homem encontrado sem vida. Ao chegarem ao endereço informado, os bombeiros constataram a situação e acionaram os órgãos responsáveis pelos procedimentos necessários.

Uma equipe de perícia esteve no local para realizar os levantamentos iniciais. O trabalho dos peritos deve auxiliar na identificação das circunstâncias da morte e fornecer elementos que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, onde serão realizados os procedimentos legais. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso foi registrado na delegacia de Angra dos Reis, que ficará responsável pelas investigações.

Não há informações sobre suspeitos presos ou detidos em relação ao caso. A motivação e a dinâmica da ocorrência também desconhecidas.



