Delegacia de Angra investiga a morteDivulgação/Polícia Civil
Homem é encontrado morto no bairro Banqueta, em Angra dos Reis
Corpo de homem de aproximadamente 38 anos foi localizado na Rua da Assembleia; polícia investiga o caso
Acidente entre duas motos deixa feridos em Angra dos Reis
Caso aconteceu no bairro Japuíba, próximo ao aeroporto
Acidente entre carro e moto deixa dois feridos, em Angra
Colisão ocorreu no bairro da Japuíba, neste domingo de eleição; vítimas foram levadas ao Hospital Municipal da cidade
Problema em urna provoca espera durante votação em Angra
Defeito no teclado de urna foi identificado no Camorim e equipamento precisou ser substituído; filas também foram registradas pela manhã
Eleições 2026: Justiça Eleitoral altera locais de votação em Angra
Eleitores de Angra dos Reis devem consultar os locais antes da votação para evitar deslocamentos e conferir possíveis mudanças de seção
Incêndio atinge casa durante a madrugada na Vila Velha, em Angra
Fogo consumiu parte da edificação na Estrada do Contorno; Bombeiros foram acionados por populares e controlaram as chamas
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