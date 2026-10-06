Pesca da sardinha - Divulgação/PMAR

Pesca da sardinhaDivulgação/PMAR

Publicado 06/10/2026 18:53

A temporada de pesca da sardinha-verdadeira terminou em Angra dos Reis com pouco mais de 23 mil toneladas capturadas. O resultado mantém o município como um dos principais polos da atividade no estado do Rio de Janeiro, apesar de uma redução de aproximadamente 25% na produção em comparação com o ano anterior.

Ano passado foram capturadas 31 mil toneladas de sardinha Divulgação/PMAR

O período de defeso da espécie, conhecido pelo nome científico Sardinella brasiliensis, começou na última quinta-feira (1º) e seguirá até 28 de fevereiro de 2027. Durante esse intervalo, a pesca da sardinha-verdadeira fica proibida nas regiões Sul e Sudeste do país. A atividade poderá ser retomada a partir de 1º de março.

Segundo as informações divulgadas pelo município, a queda na quantidade pescada está relacionada, entre outros fatores, à influência de fenômenos climáticos, como o El Niño. O fenômeno pode alterar as correntes marítimas e a temperatura dos oceanos, modificando as condições que influenciam na concentração dos cardumes.

Apesar da redução no volume, a temporada apresentou um aspecto positivo relacionado à qualidade do pescado. As sardinhas capturadas tiveram bom tamanho, característica que contribuiu para a valorização do produto e ajudou a manter a importância econômica da atividade para o município.

A pesca da sardinha também representa uma importante fonte de trabalho e renda para a população de Angra. Estima-se que aproximadamente 750 pescadores estejam diretamente envolvidos com a atividade.

Quando são considerados os demais profissionais que integram a cadeia produtiva, como caminhoneiros e trabalhadores responsáveis pela seleção e pelo descarregamento do pescado, o número ultrapassa 3 mil pessoas direta e indiretamente envolvidas.

O secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Jorge Eduardo Mascote, destacou a importância de cumprir o período de defeso para preservar os estoques da espécie e garantir a continuidade da atividade pesqueira.

— Precisamos cuidar dos nossos cardumes sem esquecer de quem depende da pesca para viver. O defeso é importante, justamente, para garantir que essa atividade continue gerando trabalho e renda para as famílias de Angra — afirmou.

Durante o defeso, a pesca irregular da sardinha-verdadeira pode resultar em multas de até R$ 100 mil, além da apreensão do pescado e da embarcação utilizada na atividade, conforme estabelece a legislação ambiental. A medida busca proteger os cardumes durante o período de reprodução e contribuir para a manutenção da pesca nas próximas temporadas.