Pesca da sardinhaDivulgação/PMAR
Durante o defeso, a pesca irregular da sardinha-verdadeira pode resultar em multas de até R$ 100 mil, além da apreensão do pescado e da embarcação utilizada na atividade, conforme estabelece a legislação ambiental. A medida busca proteger os cardumes durante o período de reprodução e contribuir para a manutenção da pesca nas próximas temporadas.
Proibida a pesca da sardinha na Costa Verde
Angra encerra temporada da sardinha com mais de 23 mil toneladas pescadas. Cerca de 750 pescadores devem receber auxílio defeso até fevereiro
Confronto armado termina com apreensão de drogas na Sapinhatuba II
Policiais do 33º BPM/Angra apreenderam maconha, cocaína e crack durante ação na comunidade; dois suspeitos fugiram após troca de tiros
Festa Literária de Mambucaba reúne atividades gratuitas
Evento acontece de 8 a 11 de outubro, na Vila Histórica, com oficinas, contação de histórias, rodas de conversa e apresentações culturais
Angra promove mês de ações educativas para um trânsito mais seguro
Programação terá palestras, blitzes educativas, atividades lúdicas e ações comunitárias em escolas e bairros de Angra dos Reis
IPVA pode virar desconto de até 50% no IPTU 2027 em Angra
Proprietários de veículos têm até 31 de outubro para pedir crédito de 20% do IPVA pago e reduzir o valor do IPTU do próximo ano
Homem é encontrado morto no bairro Banqueta, em Angra dos Reis
Corpo de homem de aproximadamente 38 anos foi localizado na Rua da Assembleia; polícia investiga o caso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.