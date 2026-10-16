Material apreendido com os presos no Santo Cristo, em Niterói - Divulgação

Material apreendido com os presos no Santo Cristo, em NiteróiDivulgação

Publicado 16/10/2026 08:58

Polícia Militar prendeu sete criminosos na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (16). A ação ocorreu após um intenso tiroteio registrado durante a madrugada pela pltaforma ShotSpotter, sistema de monitoramento da prefeitura do município.

Após os alertas, guardas municipais do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) acionaram o 12º BPM (Niterói) com a geolocalização dos bandidos e o tipo de arma de fogo utilizada. No local, os policiais encontraram o corpo de um homem ainda não identificado, com marcas de tiros, ao lado de um rádio transmissor.

Entre 0h59 e 1h15, o sistema registrou 14 alertas, que totalizaram 83 disparos em diferentes pontos do bairro. As informações foram repassadas à Polícia Militar para orientar o deslocamento das equipes e a atuação na região.



Durante as diligências, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) fizeram buscas em duas residências aparentemente abandonadas, onde encontraram os sete criminosos. Com o grupo, os policiais apreenderam três pistolas, uma réplica de arma, dois rádios transmissores, dinheiro e drogas.

Os presos são da região do Complexo da Maré, na Zona Norte, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e de Mangaratiba, na Costa Verde. A ocorrência envolvendo as prisões e as apreensões foi encaminhada à 78ª DP (Fonseca).

Já o encontro do cadáver está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios (DH). O local foi preservado para a realização da perícia.

A região do Fonseca, apelidada por moradores como "Fonsequistão", vive uma intensa onda de violência devido à disputa por território entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).

O ShotSpotter — sistema utilizado pelas forças de segurança pública em Nova Iorque, Miami e Washington — utiliza sensores acústicos para identificar e geolocalizar disparos de arma de fogo, enviando alertas ao Cisp para orientar o acionamento das forças de segurança. Niterói é a única cidade do Brasil a ter esse sistema funcionando.

Oito presos em Itaboraí

A Polícia Militar também prendeu oito criminosos, na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Caluge, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Dos detidos, três ficaram feridos após confronto com os agentes. Com eles, foram apreendidas três pistolas, munições e drogas.



De acordo com o comando do 35º BPM (Itaboraí), a ação começou após informações de inteligência sobre uma tentativa de invasão planejada por traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV). Segundo o serviço reservado do batalhão, o grupo pretendia tomar pontos de venda de drogas no bairro de Penedo.

Diante das informações, equipes passaram a monitorar a movimentação dos criminosos. Durante o deslocamento pela região, às margens da BR-101, os policiais avistaram e interceptaram um grupo de homens armados.



Segundo o relato dos agentes, eles foram atacados a tiros ao desembarcarem da viatura e revidaram. Após o confronto, os militares fizeram buscas na região e localizaram os oito bandidos, sendo três deles baleados.



Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde receberam atendimento médico.

Na ação, as equipes apreenderam três pistolas — duas de calibre 9 mm e uma de calibre .45 —, três carregadores e 30 munições. Os policiais também recolheram 135 pinos de cocaína, 165 pedras de crack e uma balança de precisão.