O suspeito tentava fugir em um mototáxi quando foi abordado pelos agentes do Segurança Presente - Divulgação / Segurança Presente

O suspeito tentava fugir em um mototáxi quando foi abordado pelos agentes do Segurança PresenteDivulgação / Segurança Presente

Publicado 16/10/2026 09:59





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De acordo com a corporação, os agentes seguiram até o local indicado e encontraram o suspeito em um mototáxi na Avenida das Américas. Com a aproximação e abordagem dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.



Na revista, os policiais encontraram parte do cordão que teria sido furtado na boca do suspeito, depois que ele tentou engolir o acessório. O objeto foi parcialmente recuperado. Além disso, os agentes apreenderam dois celulares e um pingente dourado.



Segundo a corporação, o homem ainda teria oferecido dinheiro aos policiais para ser liberado.



O suspeito e o mototaxista foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca), juntamente com os materiais apreendidos. Após análise dos fatos, os policiais liberaram o motociclista e mantiveram a prisão do outro homem. Um homem foi preso suspeito de furtar o colar de uma idosa e tentar engolir o acessório na sequência, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira (15). Policiais militares do Segurança Presente estavam de patrulha quando receberam informações sobre a ocorrência.Leia mais! Sete criminosos são presos em comunidade de Niterói Leia mais! Polícia identifica suspeito de assalto a professora aposentada no Leblon De acordo com a corporação, os agentes seguiram até o local indicado e encontraram o suspeito em um mototáxi na Avenida das Américas. Com a aproximação e abordagem dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.Na revista, os policiais encontraram parte do cordão que teria sido furtado na boca do suspeito, depois que ele tentou engolir o acessório. O objeto foi parcialmente recuperado. Além disso, os agentes apreenderam dois celulares e um pingente dourado.Segundo a corporação, o homem ainda teria oferecido dinheiro aos policiais para ser liberado.O suspeito e o mototaxista foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca), juntamente com os materiais apreendidos. Após análise dos fatos, os policiais liberaram o motociclista e mantiveram a prisão do outro homem.

Homem tenta engolir carteira da Polícia Civil

