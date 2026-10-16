O suspeito tentava fugir em um mototáxi quando foi abordado pelos agentes do Segurança PresenteDivulgação / Segurança Presente
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De acordo com a corporação, os agentes seguiram até o local indicado e encontraram o suspeito em um mototáxi na Avenida das Américas. Com a aproximação e abordagem dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.
Na revista, os policiais encontraram parte do cordão que teria sido furtado na boca do suspeito, depois que ele tentou engolir o acessório. O objeto foi parcialmente recuperado. Além disso, os agentes apreenderam dois celulares e um pingente dourado.
Segundo a corporação, o homem ainda teria oferecido dinheiro aos policiais para ser liberado.
O suspeito e o mototaxista foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca), juntamente com os materiais apreendidos. Após análise dos fatos, os policiais liberaram o motociclista e mantiveram a prisão do outro homem.
Homem tenta engolir carteira da Polícia Civil
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O caso aconteceu, por volta das 21h30, na Avenida Atlântica. Agentes da Lei Seca abordaram o condutor da moto e, durante a fiscalização, o piloto tentou se passar por um policial civil. No entanto, o homem mostrou uma carteira que pertencia a outra pessoa.
Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais identificaram que o veículo estava com placa clonada e tinha registro de roubo. Questionado sobre as irregularidades e a origem da carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo.
Em seguida, o homem também admitiu ter comprado a motocicleta de um desconhecido, sem documentação. A equipe conduziu o motociclista para a 13ª DP (Copacabana), onde foi autuado em flagrante por receptação e falsa identidade. O autor permaneceu preso, à disposição da Justiça, e a moto ficou apreendida.
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