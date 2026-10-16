O suspeito tentava fugir em um mototáxi quando foi abordado pelos agentes do Segurança PresenteDivulgação / Segurança Presente

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Manuella Viegas
Um homem foi preso suspeito de furtar o colar de uma idosa e tentar engolir o acessório na sequência, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira (15). Policiais militares do Segurança Presente estavam de patrulha quando receberam informações sobre a ocorrência.

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De acordo com a corporação, os agentes seguiram até o local indicado e encontraram o suspeito em um mototáxi na Avenida das Américas. Com a aproximação e abordagem dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.

Na revista, os policiais encontraram parte do cordão que teria sido furtado na boca do suspeito, depois que ele tentou engolir o acessório. O objeto foi parcialmente recuperado. Além disso, os agentes apreenderam dois celulares e um pingente dourado.

Segundo a corporação, o homem ainda teria oferecido dinheiro aos policiais para ser liberado.

O suspeito e o mototaxista foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca), juntamente com os materiais apreendidos. Após análise dos fatos, os policiais liberaram o motociclista e mantiveram a prisão do outro homem.

Homem tenta engolir carteira da Polícia Civil

No início desta semana, outro homem tentou se livrar da prisão engolindo uma carteira funcional da Polícia Civil durante uma abordagem da Operação Lei Seca, em Copacabana, na Zona Sul da cidade, na noite de segunda-feira (12). O esforço, no entanto, não deu certo e ele foi autuado em flagrante, já que estava com uma moto roubada.

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O caso aconteceu, por volta das 21h30, na Avenida Atlântica. Agentes da Lei Seca abordaram o condutor da moto e, durante a fiscalização, o piloto tentou se passar por um policial civil. No entanto, o homem mostrou uma carteira que pertencia a outra pessoa.

Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais identificaram que o veículo estava com placa clonada e tinha registro de roubo. Questionado sobre as irregularidades e a origem da carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo.

Em seguida, o homem também admitiu ter comprado a motocicleta de um desconhecido, sem documentação. A equipe conduziu o motociclista para a 13ª DP (Copacabana), onde foi autuado em flagrante por receptação e falsa identidade. O autor permaneceu preso, à disposição da Justiça, e a moto ficou apreendida.