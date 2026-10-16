Acidente provocou derramamento de material na pista e deixou o trecho interditado no sentido Itaguaí - Divulgação

Acidente provocou derramamento de material na pista e deixou o trecho interditado no sentido ItaguaíDivulgação

Publicado 16/10/2026 08:28

Uma carreta que transportava ácido orgânico tombou no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica , na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (15). O acidente provocou derramamento de material na pista e deixou o trecho interditado no sentido Itaguaí. Por volta das 9h, a carreta foi destombada e o trecho completamente liberado.

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Procurada pela reportagem, a concessionária Ecovias Rio Minas informou que o acidente aconteceu por volta das 20h40, na altura do km 106 da BR-493. O motorista, identificado como Paulo Machado da Silva, de 60 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu com ferimentos moderados. A unidade informou à reportagem que o homem sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) e uma fratura na costela. Ele fez exames e está em observação, sendo reavaliado na emergência. O estado de saúde é estável.

Trânsito no local

Segundo a concessionária, todas as faixas no sentido sul, em direção a Itaguaí, ficaram interditadas na manhã desta sexta-feira (16). Já no sentido norte, em direção a Duque de Caxias, o tráfego estava liberado, mas com desvio.

O sentido em direção a Duque de Caxias foi liberado às 21h43, após o Corpo de Bombeiros informar que não havia riscos no trecho. Às 22h45, a rodovia foi fechada na altura do retorno do km 102 para redirecionar o fluxo de veículos. Os veículos leves foram retirados do local, mas caminhões que não conseguiam acessar o retorno permaneceram na via.

A perícia no local foi concluída às 4h desta sexta-feira. Já por volta das 7h, equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) chegaram ao local para dar continuidade aos trabalhos.