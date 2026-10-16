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Menino sumiu no dia 30 de setembro, família relata angústia e pede ajuda para encontrar Lucas, de 17 anos, portador de TEA não verbal
Polícia prende gerente do tráfico de drogas da Lapa
Conhecido como "Napoleão", suspeito foi flagrado com cocaína, crack e maconha; Operação Colmeia já soma 142 presos
Polícia busca informações sobre assalto que terminou com idosa baleada
Disque Denúncia divulga cartaz para identificar envolvidos no crime contra professora de 80 anos; um já foi identificado
Suspeito de cometer roubos e furtos de celulares é preso na Zona Sul
Yago dos Santos Domingos, conhecido como "Mega", foi capturado pela polícia no Leblon após monitoramento
Jacaré é flagrado por moradores em rua de Jacarepaguá
Vídeo mostra animal se escondendo atrás de carro; Corpo de Bombeiros realiza buscas na região nesta sexta-feira (16)
Justiça manda tirar do ar site que oferecia serviços jurídicos
Decisão atende a pedido da OAB-RJ contra plataforma que intermediava atividades privativas da advocacia de forma ilegal
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