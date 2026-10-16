Jacaré é gravado rastejando em rua de um condomínio - Divulgação Redes Sociais

Jacaré é gravado rastejando em rua de um condomínio Divulgação Redes Sociais

Publicado 16/10/2026 17:12 | Atualizado 16/10/2026 17:12





O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 6h51 desta sexta-feira (16). O quartel de Jacarepaguá atende à ocorrência na Vila 867, próximo ao Detran. Até a publicação desta matéria, os militares ainda não tinham encontrado o réptil. Um jacaré chamou a atenção de moradores de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal rastejando por uma rua residencial e se escondendo atrás de um carro.O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 6h51 desta sexta-feira (16). O quartel de Jacarepaguá atende à ocorrência na Vila 867, próximo ao Detran. Até a publicação desta matéria, os militares ainda não tinham encontrado o réptil.

Nova reserva marinha

Uma área de aproximadamente 3 mil hectares entre Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, e o Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, passa a integrar uma nova unidade de conservação marinha. Criada pelo Governo do Estado, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Marinha Urupirá pretende proteger a biodiversidade costeira e garantir a continuidade da pesca artesanal, atividade tradicional das comunidades locais.

A reserva se estende da Ilhota do Frade, em Barra de Guaratiba, até a Pedra do Pontal, no Recreio. O território reúne ilhas, ambientes marinhos e costões rochosos que servem de abrigo e área de reprodução, alimentação e crescimento para diversas espécies, incluindo animais ameaçados de extinção e de interesse pesqueiro.

A iniciativa busca contribuir para a recuperação dos estoques de peixes e reduzir os impactos provocados pela pesca ilegal e predatória, pelo descarte de resíduos sólidos, pelo turismo desordenado e pela chamada pesca fantasma, quando equipamentos abandonados continuam capturando animais marinhos.



A nova reserva seguirá o modelo de uso sustentável, que permite conciliar a preservação ambiental com atividades tradicionais compatíveis com a conservação dos recursos naturais. A proposta também reconhece a relação histórica das comunidades pesqueiras com a região.



A administração contará com um Conselho Deliberativo formado por representantes do poder público, de organizações da sociedade civil, das populações tradicionais beneficiárias e de outros usuários cadastrados pelo órgão responsável pela unidade.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral