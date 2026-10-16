Unidade busca fortalecer a pesca artesanal no Rio - Divulgação/ SEMA

Unidade busca fortalecer a pesca artesanal no RioDivulgação/ SEMA

Publicado 16/10/2026 15:34 | Atualizado 16/10/2026 15:46





A reserva se estende da Ilhota do Frade, em Barra de Guaratiba, até a Pedra do Pontal, no Recreio. O território reúne ilhas, ambientes marinhos e costões rochosos que servem de abrigo e área de reprodução, alimentação e crescimento para diversas espécies, incluindo animais ameaçados de extinção e de interesse pesqueiro.



A iniciativa busca contribuir para a recuperação dos estoques de peixes e reduzir os impactos provocados pela pesca ilegal e predatória, pelo descarte de resíduos sólidos, pelo turismo desordenado e pela chamada pesca fantasma, quando equipamentos abandonados continuam capturando animais marinhos.

Uma área de aproximadamente 3 mil hectares entre Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, e o Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, passa a integrar uma nova unidade de conservação marinha. Criada pelo Governo do Estado, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Marinha Urupirá pretende proteger a biodiversidade costeira e garantir a continuidade da pesca artesanal, atividade tradicional das comunidades locais.A reserva se estende da Ilhota do Frade, em Barra de Guaratiba, até a Pedra do Pontal, no Recreio. O território reúne ilhas, ambientes marinhos e costões rochosos que servem de abrigo e área de reprodução, alimentação e crescimento para diversas espécies, incluindo animais ameaçados de extinção e de interesse pesqueiro.A iniciativa busca contribuir para a recuperação dos estoques de peixes e reduzir os impactos provocados pela pesca ilegal e predatória, pelo descarte de resíduos sólidos, pelo turismo desordenado e pela chamada pesca fantasma, quando equipamentos abandonados continuam capturando animais marinhos.

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Comunidades terão participação na gestão



A nova reserva seguirá o modelo de uso sustentável, que permite conciliar a preservação ambiental com atividades tradicionais compatíveis com a conservação dos recursos naturais. A proposta também reconhece a relação histórica das comunidades pesqueiras com a região.



A administração contará com um Conselho Deliberativo formado por representantes do poder público, de organizações da sociedade civil, das populações tradicionais beneficiárias e de outros usuários cadastrados pelo órgão responsável pela unidade.



Entre as medidas previstas estão o acompanhamento das condições dos ecossistemas e dos recursos pesqueiros, o incentivo à pesquisa científica, ações de educação ambiental e o reforço da fiscalização. O planejamento também contempla o ecoturismo, a visitação pública e a prática de esportes, desde que respeitem os objetivos de conservação.



Criação foi precedida por consultas públicas



A implantação da RDS Urupirá foi fundamentada em estudos técnicos e em etapas de participação social, com reuniões, escutas nas comunidades, oitivas e consulta pública. As contribuições recebidas ajudaram a definir os objetivos da reserva, identificar as populações beneficiárias e estabelecer formas de participação nas decisões.



A unidade integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e está alinhada à meta global conhecida como 30×30, que prevê a conservação de pelo menos 30% das áreas terrestres e marinhas do planeta até 2030.



O nome Urupirá também faz referência à história da região. De origem indígena ancestral, a palavra era atribuída à atual Ilha das Palmas e remete à expressão “cesto do peixe”, em referência à identidade pesqueira do território.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral