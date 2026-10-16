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Rio Rotativo Digital chega a quatro bairros com 567 novas vagas
Sistema de estacionamento passa a funcionar em Bangu, Vila Isabel, Cidade Nova e Flamengo. Tarifa custa R$ 2 por duas horas
O Rio Rotativo Digital começou a operar em quatro novos bairros do Rio nesta sexta-feira (16). A expansão inclui Bangu, na Zona Oeste; Vila Isabel, na Zona Norte; Cidade Nova, na Região Central; e Flamengo, na Zona Sul. Ao todo, foram disponibilizadas 567 vagas de estacionamento público, elevando para 6.353 o número de espaços atendidos pelo sistema em 14 bairros da cidade.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o programa permite que os motoristas paguem pelo estacionamento diretamente pelo celular, por meio do aplicativo Jaé. O valor é de R$ 2 por período de duas horas, com permanência máxima de dez horas na mesma vaga.
A maior quantidade de novos espaços foi disponibilizada no Flamengo, com 182 vagas, todas localizadas na Praia do Flamengo. Em Bangu, são 142 vagas distribuídas por seis vias e espaços públicos. Vila Isabel recebeu 124 vagas, enquanto a Cidade Nova passou a contar com outras 119.
Em Bangu, os motoristas podem utilizar o estacionamento rotativo na Rua da Feira, Avenida Cônego de Vasconcelos, Praça da Fé e ruas Santa Cecília, Silva Cardoso e Doze de Fevereiro.
Na Cidade Nova, as vagas estão localizadas nas ruas Júlio do Carmo, Neri Pinheiro, Pinto de Azevedo e Visconde de Duprat. Já em Vila Isabel, o serviço está disponível na Praça Barão de Drummond, no Boulevard Vinte e Oito de Setembro e na Rua Felipe Camarão.
A ampliação faz parte da implantação gradual do modelo digital, que substitui os antigos talões de papel utilizados no estacionamento rotativo. Segundo a prefeitura, a mudança busca facilitar o pagamento e permitir o acompanhamento da ocupação das vagas, contribuindo também para a fiscalização.
Desde o início da operação, em 17 de julho, o sistema contabilizou 536.688 validações de períodos de estacionamento.
O Rio Rotativo Digital já funcionava na região da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca. O serviço também está disponível na Tijuca, Urca e no Centro. Com a nova etapa, o programa passa a alcançar 14 bairros do município.
Para utilizar o serviço, o motorista deve estacionar em uma vaga identificada pela sinalização do Rio Rotativo Digital e acessar o aplicativo Jaé. Na opção destinada ao estacionamento, o endereço é identificado automaticamente pelo GPS. Em seguida, é necessário informar a placa do veículo, selecionar o tempo de permanência e efetuar o pagamento.
A tarifa pode ser paga por Pix ou cartão de crédito, e o usuário tem a possibilidade de adquirir até cinco períodos consecutivos de duas horas, totalizando dez horas na mesma vaga. O pagamento é feito exclusivamente pelo aplicativo, sem necessidade de entregar dinheiro aos guardadores.
Os profissionais credenciados atuam na orientação dos motoristas sobre o funcionamento do sistema e também auxiliam no levantamento de informações sobre a ocupação dos espaços. Eles não podem receber valores pelo estacionamento nem aplicar multas, atribuição que permanece sob responsabilidade da autoridade de trânsito.
A expansão para outras regiões da cidade deverá ocorrer de forma gradual, de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Transportes e o aperfeiçoamento da operação.
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