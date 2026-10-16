Vítima saía do jogo em Rocha Miranda quando foi rendidoReprodução/Rede Social
Veja vídeo:
Atleta de voleibol é assaltado na saída de jogo em Rocha Miranda, na Zona Norte. Crédito: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/eWrp98HLi6— Jornal O Dia (@jornalodia) October 16, 2026
"Não é de hoje que escuto relatos sobre quadras impróprias para a realização dos jogos, falta de segurança nos locais, tratamento por parte da arbitragem, entre outros problemas. Um evento do porte da LIVERJ não pode priorizar o crescimento e a expansão de suas atividades sem antes pensar na estrutura necessária para atender adequadamente a todos os seus participantes", afirmou.
Após a repercussão do caso, a Liga de Voleibol Amador do Rio de Janeiro (LIVERJ) informou, nesta quinta-feira (15), que está atenta ao ocorrido e manifestou solidariedade ao atleta. A organização também lamentou a situação e reconheceu a preocupação gerada entre os participantes e toda a comunidade do voleibol amador.
A instituição destacou ainda que espaços em regiões como a Zona Sul e a Barra da Tijuca, além de escassos, possuem custos elevados e limitações de disponibilidade, o que dificulta sua utilização dentro da realidade financeira das competições. Confira a nota:
"Compreendemos as circunstâncias do episódio e estamos buscando o diálogo com os responsáveis pelo espaço, na tentativa de viabilizarmos uma comunicação única com o batalhão da área para reforçar o policiamento, ampliando a atenção à segurança nos horários de realização das nossas rodadas.
Sabemos, contudo, que solicitações de reforço no policiamento dependem do planejamento operacional dos órgãos de segurança pública, do mapeamento de áreas prioritárias e da disponibilidade de efetivo e viaturas. Por isso, nem sempre é possível obter o atendimento solicitado, embora continuemos buscando os canais adequados para apresentar nossas demandas.
Também consideramos importante esclarecer que a organização de uma competição envolve desafios estruturais e financeiros. A LIVERJ busca manter valores de participação acessíveis, conciliando os custos de arbitragem, locação de quadras, logística e demais despesas operacionais", disse em comunicado.
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