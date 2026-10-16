Militares dos bombeiros trabalham na ocorrência em NiteróiÂngela Góes / CBMERJ

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Manuella Viegas
Ao menos uma mulher, de 25 anos, e um adolescente, de 16, ficaram feridos após um imóvel desabar na Rua da Horta, no Morro do Céu, no bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (16). O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e trabalha na ocorrência.

De acordo com a corporação, equipes do quartel de Niterói foram mobilizadas por volta das 7h. Até o momento, os militares retiraram duas vítimas dos escombros: uma mulher adulta e um adolescente do sexo masculino, ambas em estado grave.

As vítimas se tratam de Beatriz Coelho Oliveira, de 25, e o adolescente P.C.O., de 16. Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, também em Niterói. De acordo com a direção da unidade de saúde, Beatriz recebeu atendimento pela equipe multidisciplinar, realizou exames e teve alta hospitalar ainda nesta sexta-feira. Já P.C.O. segue internado com quadro de saúde considerado estável.

A Defesa Civil de Niterói avalia as condições estruturais e os riscos na área. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária também está no local, oferecendo apoio para a família.
Segundo a prefeitura, Niterói permanece em estágio de atenção em razão das fortes chuvas. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e pode ser acionada, em caso de emergência, pelos números 199, (21) 2620-0199 e (21) 96658-0604.

Prédio desaba no Cantagalo

Na noite do dia 23 de setembro, um prédio de cinco andares desabou na subida do Morro Cantagalo-Pavão/Pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema, na Zona Sul do Rio. Apesar do susto, não houve vítimas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel de Copacabana (17º GBM) realizaram uma varredura no local para verificar a possibilidade de vítimas. Por medida de segurança, imóveis nas imediações foram preventivamente evacuados e a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições das edificações.
Equipes especializadas do Grupamento de Busca e Resgate com Cães (GBResc), com três binômios, e do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) do CBMERJ também atuaram nas buscas, que não identificaram vítimas.
Em nota, a prefeitura do Rio informou que o prédio, localizado na Estrada do Cantagalo, havia sido vistoriado e interditado no início do mês de setembro, em função do risco iminente de desabamento. A Secretaria Municipal de Conservação já havia realizado o trabalho de escoramento e iniciado a demolição do imóvel.
"Em nova vistoria realizada nesta madrugada (24) pela Defesa Civil, sete imóveis foram interditados preventivamente por conta da proximidade com os escombros até que a remoção do entulho seja feita pela Secretaria Municipal de Conservação. A Light foi acionada para remoção das ligações clandestinas do prédio", ressaltou em comunicado.
Ao O DIA, a moradora Analice Maria Moraes contou que estava nas proximidades quando percebeu que havia algo errado. Segundo ela, inicialmente, o barulho fez com que pensasse que se tratava de uma briga. Em seguida, porém, percebeu que o prédio estava estremecendo e ouviu estalos.
"Foi um susto muito grande, muita gente correndo. No início eu pensei que era mais uma briga do que o prédio caindo. Mas quando eu vi os estalos, eu logo chamei minha mãe, minha vizinha. E a gente recuou, saímos do prédio", disse.