Militares dos bombeiros trabalham na ocorrência em Niterói - Ângela Góes / CBMERJ

Militares dos bombeiros trabalham na ocorrência em NiteróiÂngela Góes / CBMERJ

Publicado 16/10/2026 10:16 | Atualizado 17/10/2026 11:43





De acordo com a corporação, equipes do quartel de Niterói foram mobilizadas por volta das 7h. Até o momento, os militares retiraram duas vítimas dos escombros: uma mulher adulta e um adolescente do sexo masculino, ambas em estado grave.



As vítimas se tratam de Beatriz Coelho Oliveira, de 25, e o adolescente P.C.O., de 16. Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, também em Niterói. De acordo com a direção da unidade de saúde, Beatriz recebeu atendimento pela equipe multidisciplinar, realizou exames e teve alta hospitalar ainda nesta sexta-feira. Já P.C.O. segue internado com quadro de saúde considerado estável.



A Defesa Civil de Niterói avalia as condições estruturais e os riscos na área. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária também está no local, oferecendo apoio para a família. Ao menos uma mulher, de 25 anos, e um adolescente, de 16, ficaram feridos após um imóvel desabar na Rua da Horta, no Morro do Céu, no bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio , na manhã desta sexta-feira (16). O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e trabalha na ocorrência.De acordo com a corporação, equipes do quartel de Niterói foram mobilizadas por volta das 7h. Até o momento, os militares retiraram duas vítimas dos escombros: uma mulher adulta e um adolescente do sexo masculino, ambas em estado grave.As vítimas se tratam de Beatriz Coelho Oliveira, de 25, e o adolescente P.C.O., de 16. Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, também em Niterói. De acordo com a direção da unidade de saúde, Beatriz recebeu atendimento pela equipe multidisciplinar, realizou exames e teve alta hospitalar ainda nesta sexta-feira. Já P.C.O. segue internado com quadro de saúde considerado estável.A Defesa Civil de Niterói avalia as condições estruturais e os riscos na área. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária também está no local, oferecendo apoio para a família.

Segundo a prefeitura, Niterói permanece em estágio de atenção em razão das fortes chuvas. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e pode ser acionada, em caso de emergência, pelos números 199, (21) 2620-0199 e (21) 96658-0604.

Prédio desaba no Cantagalo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel de Copacabana (17º GBM) realizaram uma varredura no local para verificar a possibilidade de vítimas. Por medida de segurança, imóveis nas imediações foram preventivamente evacuados e a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições das edificações.

Equipes especializadas do Grupamento de Busca e Resgate com Cães (GBResc), com três binômios, e do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) do CBMERJ também atuaram nas buscas, que não identificaram vítimas.

Em nota, a prefeitura do Rio informou que o prédio, localizado na Estrada do Cantagalo, havia sido vistoriado e interditado no início do mês de setembro, em função do risco iminente de desabamento. A Secretaria Municipal de Conservação já havia realizado o trabalho de escoramento e iniciado a demolição do imóvel.

"Em nova vistoria realizada nesta madrugada (24) pela Defesa Civil, sete imóveis foram interditados preventivamente por conta da proximidade com os escombros até que a remoção do entulho seja feita pela Secretaria Municipal de Conservação. A Light foi acionada para remoção das ligações clandestinas do prédio", ressaltou em comunicado.

"Foi um susto muito grande, muita gente correndo. No início eu pensei que era mais uma briga do que o prédio caindo. Mas quando eu vi os estalos, eu logo chamei minha mãe, minha vizinha. E a gente recuou, saímos do prédio", disse.