Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado - Divulgação

Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistadoDivulgação

Publicado 16/10/2026 14:35

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por apologia ao nazismo e discriminação na internet, na manhã desta sexta-feira (16), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. A prisão ocorreu durante a Operação Palimpsesto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a divulgação de conteúdos de exaltação à ideologia nazista e manifestações discriminatórias em diferentes plataformas digitais.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os agentes encontraram materiais que podem contribuir para o avanço das investigações. Entre os itens apreendidos estão cadernos com desenhos, símbolos, anotações e escritos relacionados à ideologia nazista.

Segundo a PF, as apurações identificaram que o investigado utilizava diferentes redes sociais e plataformas digitais para publicar e compartilhar conteúdos de exaltação ao nazismo, além de mensagens de caráter discriminatório e intolerante.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O objetivo é combater a disseminação de discursos de ódio e de conteúdos extremistas no ambiente virtual.

Após a prisão, o jovem e os materiais recolhidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foram realizados os procedimentos para formalizar o flagrante. As investigações continuam para identificar possíveis conexões do suspeito com outras pessoas, os destinatários dos conteúdos divulgados e eventuais coautores ou colaboradores.

O nome da operação faz referência aos palimpsestos, antigos manuscritos cujos textos eram apagados para que novas inscrições fossem feitas sobre a superfície reutilizada. De acordo com a PF, a denominação simboliza o trabalho de recuperação e reconstrução de vestígios digitais aparentemente ocultados, que podem ajudar a revelar conteúdos ilícitos e identificar os responsáveis.

A Operação Palimpsesto integra as ações da Polícia Federal voltadas à investigação de crimes cometidos pela internet, especialmente aqueles relacionados à disseminação de ideologias extremistas e à discriminação.