Suspeito foi flagrado com cocaína, crack e maconha e preso no centro - Divulgação/Polícia Civil

Suspeito foi flagrado com cocaína, crack e maconha e preso no centroDivulgação/Polícia Civil

Publicado 16/10/2026 19:35 | Atualizado 16/10/2026 19:36

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam em flagrante Lucas de Oliveira, conhecido como “Napoleão”, apontado como gerente de cargas do tráfico de drogas na Lapa, na região central do Rio. A prisão ocorreu durante uma ação ligada à Operação Colmeia, que combate o comércio de entorpecentes na área.





Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado com 481 sacolés de cocaína, 281 de crack e 180 tabletes de maconha, além de dois rádios transmissores, dois celulares e dinheiro em espécie. A corporação estima que o material entorpecente apreendido totalize cerca de dois quilos. LEIA MAIS: Após agressão na Gávea, família vende apartamento e réu segue foragido Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado com 481 sacolés de cocaína, 281 de crack e 180 tabletes de maconha, além de dois rádios transmissores, dois celulares e dinheiro em espécie. A corporação estima que o material entorpecente apreendido totalize cerca de dois quilos.

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A investigação aponta que a região é dominada pelo Comando Vermelho. Após as primeiras ações da Operação Colmeia, que resultaram na prisão de mais de 100 pessoas, os investigadores identificaram uma dispersão dos pontos de venda de drogas por diferentes locais da Lapa e de bairros próximos.



De acordo com a Polícia Civil, Napoleão já era monitorado pelos agentes. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A investigação aponta que a região é dominada pelo Comando Vermelho. Após as primeiras ações da Operação Colmeia, que resultaram na prisão de mais de 100 pessoas, os investigadores identificaram uma dispersão dos pontos de venda de drogas por diferentes locais da Lapa e de bairros próximos.De acordo com a Polícia Civil, Napoleão já era monitorado pelos agentes. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Com a nova prisão, a Operação Colmeia contabiliza 142 pessoas presas, segundo a corporação. As investigações continuam para combater o tráfico de drogas na Lapa e identificar outros envolvidos na atividade criminosa.





A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Lucas de Oliveira. O espaço está aberto para posicionamentos.

PM realiza operações contra tráfico de drogas em comunidades da Zona Norte

Outra operação contra o tráfico de drogas aconteceu no Complexo da Pedreira e na comunidade do Muquiço, ambas na Zona Norte do Rio.

No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes, ainda a serem contabilizados, e um rádio comunicador durante uma ação na região. A ocorrência está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes).



Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.