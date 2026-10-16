Suspeito foi flagrado com cocaína, crack e maconha e preso no centroDivulgação/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado com 481 sacolés de cocaína, 281 de crack e 180 tabletes de maconha, além de dois rádios transmissores, dois celulares e dinheiro em espécie. A corporação estima que o material entorpecente apreendido totalize cerca de dois quilos.
A investigação aponta que a região é dominada pelo Comando Vermelho. Após as primeiras ações da Operação Colmeia, que resultaram na prisão de mais de 100 pessoas, os investigadores identificaram uma dispersão dos pontos de venda de drogas por diferentes locais da Lapa e de bairros próximos.
De acordo com a Polícia Civil, Napoleão já era monitorado pelos agentes. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
PM realiza operações contra tráfico de drogas em comunidades da Zona Norte
Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.
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