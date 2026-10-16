Yago atuava como batedor, observando a movimentação e identificando possíveis vítimas e oportunidades para a prática de crimesReprodução/Polícia Civil
O suspeito foi localizado na Avenida Ataulfo de Paiva, na esquina com a Rua Rainha Guilhermina, enquanto conduzia uma motocicleta vermelha que, de acordo com a Polícia Civil, era utilizada nas ações criminosas. Ele foi levado à delegacia e vai responder por organização criminosa, roubo majorado e furto qualificado.
Sistema da prefeitura emitiu 103 alertas
De acordo com a prefeitura, o cruzamento de imagens e registros de deslocamento ajudou a reconstruir trajetos e relacionar o investigado a pelo menos quatro crimes na Zona Sul. A análise também apontou conexões com outros núcleos da quadrilha que já haviam sido alvo de ações policiais.
Investigação apura atuação de outros integrantes
Segundo a Polícia Civil, Yago mantinha contato com Alexandre Bento Nunes, apontado como uma das lideranças do grupo e investigado por tentativa de latrocínio contra um policial militar no Leblon. Os investigadores também identificaram uma ligação com Thiago Américo do Livramento, conhecido como “Cocão”, apontado como responsável por parte do esquema de receptação e distribuição dos celulares roubados.
A apuração indica que a organização tinha funções divididas entre pessoas responsáveis pelos roubos e furtos e outras envolvidas na receptação e comercialização dos aparelhos. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e responsabilizar os demais suspeitos.
A reportagem de O DIA tenta contato com Yago dos Santos Domingues. O espaço segue aberto para manifestações
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