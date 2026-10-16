Serviço oferecido busca agilizar o atendimento aos segurados - INSS/Divulgação

Serviço oferecido busca agilizar o atendimento aos seguradosINSS/Divulgação

Publicado 16/10/2026 17:07

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) oferece perícias médicas por telemedicina em 26 agências no Estado do Rio. A chamada perícia conectada permite que o segurado compareça a uma unidade da Previdência Social para passar pela avaliação médica, enquanto o perito realiza o atendimento de outro município. A iniciativa busca ampliar a oferta do serviço e evitar que moradores de localidades distantes precisem viajar para conseguir uma perícia.

As agências estão distribuídas nas áreas de abrangência das gerências-executivas de Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Entre os municípios atendidos estão Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Maricá, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, Paraty, Itatiaia, Miguel Pereira, Miracema, Porciúncula, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Casimiro de Abreu, Cantagalo e Bom Jardim. Na capital, o serviço está disponível nas unidades da Barra da Tijuca e de Copacabana.

Segundo o INSS, a modalidade facilita o acesso à avaliação médica previdenciária, principalmente em localidades que não contam com atendimento presencial de peritos. O modelo também permite aproveitar melhor as agendas disponíveis e ampliar a capacidade de atendimento.

Para utilizar o serviço, o segurado deve agendar a perícia pelo site ou aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou presencialmente em uma Agência da Previdência Social. No dia marcado, é necessário comparecer à unidade indicada para realizar a avaliação por telemedicina.