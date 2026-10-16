Disque Denúncia divulga cartaz para identificar comparsas de assalto a arqueóloga no Leblon - Divulgação Disque Denúncia

Disque Denúncia divulga cartaz para identificar comparsas de assalto a arqueóloga no LeblonDivulgação Disque Denúncia

Publicado 16/10/2026 19:29 | Atualizado 16/10/2026 20:43





Um dos suspeitos já foi identificado pela 14ª DP (Leblon), responsável pelo caso. Segundo as apurações, ele teria ligação com um grupo especializado em roubos na região do Complexo do São Carlos, principalmente nas proximidades do Morro da Coroa. Os investigadores também possuem a descrição física de um segundo envolvido.



Imagens de câmeras de segurança registraram o crime na Rua General Venâncio Flores, na altura do número 410, na tarde de quinta-feira (15). Tania caminhava pela calçada quando um homem se aproximou e tentou arrancar sua bolsa. Em seguida, ele a derrubou e continuou a investida mesmo com a vítima no chão, efetuando disparos que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da idosa.



Após levar o pertence, o criminoso fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa. Durante a ação, três homens que estavam nas proximidades intervieram.

Disque Denúncia solicita informações que ajudem a identificar e localizar os envolvidos no assalto à arqueóloga e professora aposentada Tania Andrade Lima, de 80 anos. Ela foi baleada durante o roubo de sua bolsa no Leblon, na Zona Sul do Rio. Nesta sexta-feira (16), o serviço divulgou um cartaz para incentivar denúncias e auxiliar as investigações.Um dos suspeitos já foi identificado pela 14ª DP (Leblon), responsável pelo caso. Segundo as apurações, ele teria ligação com um grupo especializado em roubos na região do Complexo do São Carlos, principalmente nas proximidades do Morro da Coroa. Os investigadores também possuem a descrição física de um segundo envolvido.Imagens de câmeras de segurança registraram o crime na Rua General Venâncio Flores, na altura do número 410, na tarde de quinta-feira (15). Tania caminhava pela calçada quando um homem se aproximou e tentou arrancar sua bolsa. Em seguida, ele a derrubou e continuou a investida mesmo com a vítima no chão, efetuando disparos que atingiram o pescoço, o ombro e uma das mãos da idosa.Após levar o pertence, o criminoso fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa. Durante a ação, três homens que estavam nas proximidades intervieram.

Idosa recebeu atendimento médico







Agentes apreenderam a motocicleta utilizada na fuga para perícia. A 14ª DP continua as diligências para identificar e localizar os demais suspeitos.

Tania foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto , na Gávea. Segundo a direção da unidade, ela apresentava ferimentos por arma de fogo no pescoço e no ombro, considerados sem gravidade, além de uma lesão na mão que exigia mais cuidados. A paciente deixou o hospital acompanhada de familiares, que optaram por transferi-la para uma unidade conveniada ao plano de saúde.Agentes apreenderam a motocicleta utilizada na fuga para perícia. A 14ª DP continua as diligências para identificar e localizar os demais suspeitos.

Como fazer uma denúncia



Informações sobre os envolvidos podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia e garante o anonimato. Também é possível enviar relatos pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp, no mesmo número.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral