Seropédica , região metropolitana do RioDivulgação/UFRRJ
Emancipação
Seropédica comemora aniversário e destaca parceria com a UFRRJ
Município celebra a emancipação em 12 de outubro; universidade destaca os laços com a população e sua contribuição para a educação e o desenvolvimento regional.
Homem é preso com 11 fuzis e metralhadora na Dutra, em Seropédica
Motorista saiu de São Paulo e seguia para o Rio; entre as armas havia um fuzil calibre .50, de uso restrito das Forças Armadas
Primeira Copa de Muay Thai de Seropédica reúne atletas de sete cidades
Competição neste sábado terá 60 atletas, 30 lutas e participação de equipe de Brasília; Atletas da cidade sede terão inscrição gratuita
Câmara de Seropédica homenageia Eduardo Paes com moção de aplausos
Ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Governo do Estado recebeu a honraria durante visita ao município da Baixada Fluminense
Aviva Seropédica reúne grandes nomes da música gospel em julho
Evento gratuito acontece no dia 25 de julho, na Área da Expo, às margens da BR-465, com shows, momentos de louvor, pregação e comunhão cristã
MPF cobra na Justiça cumprimento de acordo sobre Cetas de Seropédica
Órgão aponta descumprimento de obrigações pelo Inea e pelo Estado do Rio, denuncia sobrecarga na unidade e pede medidas urgentes para garantir atendimento aos animais silvestres
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.