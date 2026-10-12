Seropédica , região metropolitana do Rio - Divulgação/UFRRJ

Seropédica , região metropolitana do RioDivulgação/UFRRJ

Publicado 12/10/2026 23:23 | Atualizado 12/10/2026 23:26

Seropédica comemora 31 anos nesta segunda-feira, 12 de outubro, mais um aniversário de emancipação político-administrativa. A data marca a história do município , emancipado em 1995 e destaca sua ligação com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que abriga na cidade seu maior campus.

Em homenagem à ocasião, a universidade ressaltou a relação construída com a população ao longo dos anos, marcada pela troca de conhecimentos, experiências e iniciativas que aproximam o ensino superior público da comunidade.

A presença da UFRRJ tem papel importante na dinâmica local, especialmente nas áreas de educação, pesquisa e extensão. A instituição oferece oportunidades de formação profissional e contribui para a produção científica, além de desenvolver atividades que promovem a interação entre estudantes, professores, servidores e moradores.

O acesso ao ensino superior público e gratuito representa uma oportunidade para jovens e adultos que buscam qualificação acadêmica. A universidade também recebe estudantes de outras cidades, ampliando a circulação de pessoas e conhecimentos e fortalecendo a diversidade cultural do município.

As atividades acadêmicas e os projetos de extensão permitem compartilhar experiências e aproximar a produção científica das necessidades da sociedade. Essa integração favorece iniciativas que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento regional.

Emancipação

A emancipação, oficializada há mais de três décadas, foi um marco na organização política e administrativa de Seropédica. Desde então, o município constrói sua trajetória na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a universidade entre as instituições de destaque em seu território.

Na mensagem comemorativa, a UFRRJ enfatizou justamente essa conexão, que reúne a história da cidade e a atuação da instituição federal. "A parceria aproxima a comunidade do ambiente acadêmico e reforça a importância da educação pública como instrumento de transformação social".

O aniversário é também uma oportunidade para reconhecer a participação dos moradores na construção da identidade local e valorizar as instituições que contribuem para o crescimento do município. Ao celebrar os anos de emancipação, Seropédica reafirma sua trajetória e os vínculos com a universidade, uma presença importante na formação de profissionais, na produção de conhecimento e nas perspectivas de desenvolvimento da região.