Eduardo Paes (E) recebendo as honrarias do presidente da Casa Bruno do Déposito (D) - Divulgação/CMS

Eduardo Paes (E) recebendo as honrarias do presidente da Casa Bruno do Déposito (D)Divulgação/CMS

Publicado 17/07/2026 13:07

Seropédica - O ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), foi homenageado pela Câmara Municipal de Seropédica, na Baixada Fluminense, com uma moção de aplausos na noite dessa quarta-feira (16). A homenagem integra a agenda de visitas que o político realiza pelos 92 municípios fluminenses.

A honraria foi concedida em reconhecimento aos serviços prestados por Paes à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro e pela atuação em parcerias com municípios do estado. A iniciativa partiu do presidente da Câmara, Bruno do Depósito, com o apoio dos demais vereadores.

Durante a cerimônia, Bruno do Depósito destacou que as gestões de Eduardo Paes na capital serviram de referência para outras administrações municipais. Segundo ele, a homenagem reconhece a capacidade de articulação do ex-prefeito e sua contribuição para o desenvolvimento do estado.

Localizada a cerca de 70 quilômetros da capital, Seropédica possui aproximadamente 80 mil habitantes, de acordo com o último Censo do IBGE, e ocupa posição estratégica por estar próxima às principais rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro. O município faz parte do roteiro de visitas de Eduardo Paes, que intensifica sua agenda política pelo interior e pela Região Metropolitana de olho nas eleições estaduais.