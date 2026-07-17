Eduardo Paes (E) recebendo as honrarias do presidente da Casa Bruno do Déposito (D)Divulgação/CMS
Câmara de Seropédica homenageia Eduardo Paes com moção de aplausos
Ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Governo do Estado recebeu a honraria durante visita ao município da Baixada Fluminense
Aviva Seropédica reúne grandes nomes da música gospel em julho
Evento gratuito acontece no dia 25 de julho, na Área da Expo, às margens da BR-465, com shows, momentos de louvor, pregação e comunhão cristã
MPF cobra na Justiça cumprimento de acordo sobre Cetas de Seropédica
Órgão aponta descumprimento de obrigações pelo Inea e pelo Estado do Rio, denuncia sobrecarga na unidade e pede medidas urgentes para garantir atendimento aos animais silvestres
Semana Rural 2026 transforma UFRRJ em vitrine de ciência, cultura e integração comunitária
Maior feira de extensão do estado do Rio de Janeiro reúne milhares de estudantes, escolas e representantes do poder público em Seropédica até domingo (31)
Rio+Saneamento promove experiências interativas e ações ambientais durante a Semana Rural 2026
Concessionária leva educação ambiental, atendimento itinerante, coleta de óleo usado e recebimento de currículos ao campus da UFRRJ, em Seropédica
Polícia Civil e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões em Seropédica
A droga oriunda de São Paulo tinha como destino abastecer o complexo da Penha, no Rio
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