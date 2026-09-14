Armamento de alto poder de fogo estava dentro de um furgão que seguia de São Paulo com destino ao Rio de JaneiroDivulgação/Reprodução PRF
Homem é preso com 11 fuzis e metralhadora na Dutra, em Seropédica
Motorista saiu de São Paulo e seguia para o Rio; entre as armas havia um fuzil calibre .50, de uso restrito das Forças Armadas
Primeira Copa de Muay Thai de Seropédica reúne atletas de sete cidades
Competição neste sábado terá 60 atletas, 30 lutas e participação de equipe de Brasília; Atletas da cidade sede terão inscrição gratuita
Câmara de Seropédica homenageia Eduardo Paes com moção de aplausos
Ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Governo do Estado recebeu a honraria durante visita ao município da Baixada Fluminense
Aviva Seropédica reúne grandes nomes da música gospel em julho
Evento gratuito acontece no dia 25 de julho, na Área da Expo, às margens da BR-465, com shows, momentos de louvor, pregação e comunhão cristã
MPF cobra na Justiça cumprimento de acordo sobre Cetas de Seropédica
Órgão aponta descumprimento de obrigações pelo Inea e pelo Estado do Rio, denuncia sobrecarga na unidade e pede medidas urgentes para garantir atendimento aos animais silvestres
Semana Rural 2026 transforma UFRRJ em vitrine de ciência, cultura e integração comunitária
Maior feira de extensão do estado do Rio de Janeiro reúne milhares de estudantes, escolas e representantes do poder público em Seropédica até domingo (31)
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