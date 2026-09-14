Armamento de alto poder de fogo estava dentro de um furgão que seguia de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro - Divulgação/Reprodução PRF

Armamento de alto poder de fogo estava dentro de um furgão que seguia de São Paulo com destino ao Rio de JaneiroDivulgação/Reprodução PRF

Publicado 14/09/2026 16:10

Um homem foi preso pelas polícias Federal e Rodoviária Federal transportando 11 armas de alto poder de fogo em um furgão, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. A abordagem ocorreu neste domingo (13). Segundo os agentes, o veículo saiu de São Paulo e seguia em direção ao Rio de Janeiro quando foi parado para fiscalização. Durante a revista, as equipes encontraram o armamento escondido entre as cargas transportadas. Ao todo, foram apreendidos dez fuzis calibre 7,62, um fuzil calibre .50, de uso restrito das Forças Armadas, uma metralhadora, carregadores e munições. De acordo com as informações levantadas pelas polícias, o armamento teria como destino comunidades dominadas por facções criminosas que atuam na capital fluminense. O nome do motorista não foi divulgado. A ocorrência foi encaminhada para investigação da Polícia Federal.

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