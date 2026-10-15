Armas e drogas foram apreendidas com o grupoDivulgação
De acordo com o comando do 35º BPM (Itaboraí), a ação começou após informações de inteligência sobre uma tentativa de invasão planejada por traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV). Segundo o serviço reservado do batalhão, o grupo pretendia tomar pontos de venda de drogas no bairro de Penedo.
Diante das informações, equipes passaram a monitorar a movimentação dos criminosos. Durante o deslocamento pela região, às margens da BR-101, os policiais avistaram e interceptaram um grupo de homens armados.
Segundo o relato dos agentes, eles foram atacados a tiros ao desembarcarem da viatura e revidaram. Após o confronto, os militares fizeram buscas na região e localizaram os oito bandidos, sendo três deles baleados.
Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde receberam atendimento médico.
Na ação, as equipes apreenderam três pistolas — duas de calibre 9 mm e uma de calibre .45 —, três carregadores e 30 munições. Os policiais também recolheram 135 pinos de cocaína, 165 pedras de crack e uma balança de precisão.
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O homem foi detido, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes sobre o caso.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes receberam informações de que a vítima havia sido socorrida e encaminhada à UPA de Senador Camará, onde não resistiu aos ferimentos.
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