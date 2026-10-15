Armas e drogas foram apreendidas com o grupo - Divulgação

Armas e drogas foram apreendidas com o grupoDivulgação

Publicado 15/10/2026 07:50





De acordo com o comando do 35º BPM (Itaboraí), a ação começou após informações de inteligência sobre uma tentativa de invasão planejada por traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV). Segundo o serviço reservado do batalhão, o grupo pretendia tomar pontos de venda de drogas no bairro de Penedo.



Diante das informações, equipes passaram a monitorar a movimentação dos criminosos. Durante o deslocamento pela região, às margens da BR-101, os policiais avistaram e interceptaram um grupo de homens armados.



Segundo o relato dos agentes, eles foram atacados a tiros ao desembarcarem da viatura e revidaram. Após o confronto, os militares fizeram buscas na região e localizaram os oito bandidos, sendo três deles baleados.



Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde receberam atendimento médico.



Na ação, as equipes apreenderam três pistolas — duas de calibre 9 mm e uma de calibre .45 —, três carregadores e 30 munições. Os policiais também recolheram 135 pinos de cocaína, 165 pedras de crack e uma balança de precisão. A Polícia Militar prendeu oito criminosos, na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Caluge, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Dos detidos, três ficaram feridos após confronto com os agentes. Com eles, foram apreendidas três pistolas, munições e drogas.De acordo com o comando do 35º BPM (Itaboraí), a ação começou após informações de inteligência sobre uma tentativa de invasão planejada por traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV). Segundo o serviço reservado do batalhão, o grupo pretendia tomar pontos de venda de drogas no bairro de Penedo.Diante das informações, equipes passaram a monitorar a movimentação dos criminosos. Durante o deslocamento pela região, às margens da BR-101, os policiais avistaram e interceptaram um grupo de homens armados.Segundo o relato dos agentes, eles foram atacados a tiros ao desembarcarem da viatura e revidaram. Após o confronto, os militares fizeram buscas na região e localizaram os oito bandidos, sendo três deles baleados.Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde receberam atendimento médico.Na ação, as equipes apreenderam três pistolas — duas de calibre 9 mm e uma de calibre .45 —, três carregadores e 30 munições. Os policiais também recolheram 135 pinos de cocaína, 165 pedras de crack e uma balança de precisão.

Homem é preso com 500 munições de fuzil em Higienópolis



Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (13), após ser flagrado transportando 500 munições de calibre 5,56 mm em um veículo abordado por policiais militares na Estrada Adhemar Bebiano, em Higienópolis, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 12ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram do automóvel e decidiram abordar o motorista.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor demonstrava nervosismo. Na sequência, fizeram uma vistoria no veículo e encontraram as munições.



O homem foi detido, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes sobre o caso.

Jovem é morto a tiros em Senador Camará