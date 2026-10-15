Segundo moradores, tiros foram ouvidos da Avenida dos Coqueiros, em Caxias - Google Street View

Segundo moradores, tiros foram ouvidos da Avenida dos Coqueiros, em CaxiasGoogle Street View

Publicado 15/10/2026 06:39



Um intenso tiroteio assustou moradores das comunidades do Massapê e Parque Paulista, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviada à região para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No entanto, ao chegarem, os policiais não encontraram nenhum dos envolvidos na troca de tiros.



Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade do confronto e moradores relataram a tensão em meio ao fogo cruzado. O policiamento foi reforçado no local.

"Como que pessoa sai para trabalhar desse jeito? Ninguém aguenta mais esse inferno", desabafou uma moradora. "Tá terrível mesmo... bem aqui perto da Avenida dos Coqueiros... tomara que pare", afirmou outra.

Duque de Caxias recebe operação contra furto de energia



A Light realizou, nesta quarta-feira (14), uma operação contra o furto de energia no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação mobilizou 400 profissionais para identificar e combater ligações clandestinas em residências e estabelecimentos comerciais. De acordo com o balanço, a companhia realizou 200 inspeções de identificação de fraude, além de serviços como negociações e atendimento ao público.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil e do 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias), além da participação da Águas do Rio, que mobilizou cerca de 20 equipes para identificar e combater furtos de água. Até o momento, a Light já recuperou 50 MWh de energia. A ação também teve quatro ocorrências registradas e três pessoas conduzidas à delegacia.

As equipes da Light atuam para identificar e coibir as ligações clandestinas de energia, popularmente conhecidas como “gatos”, que oferecem riscos à segurança da população e comprometem a qualidade do fornecimento, além de configurarem crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

Além da fiscalização, a companhia disponibiliza uma Agência Móvel na Praça Humaitá para atendimento à população. No local, os clientes podem acessar serviços como negociação de débitos, troca de titularidade, pedidos de nova ligação e cadastro na Tarifa Social. Segundo o balanço parcial, foram realizados 11 atendimentos pela Light e nove pela Águas do Rio.



