Segundo moradores, tiros foram ouvidos da Avenida dos Coqueiros, em CaxiasGoogle Street View
Intenso tiroteio assusta moradores em Duque de Caxias
Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP)
Idosa baleada no Leblon foi premiada por descobrir o Cais do Valongo
A professora Tania Andrade Lima, de 80 anos, acabou atingida no pescoço, ombro e na mão durante um assalto nesta quinta-feira (15)
Perícia descarta presença de chumbinho em bolo de festa infantil
Homem detido após suspeita de envenenamento em Oswaldo Cruz foi liberado; material escuro encontrado nos doces não era substância tóxica
Mais de 140 celulares são bloqueados em presídios no Rio
Ação da Anatel com policiais penais usou tecnologia para rastrear aparelhos nas cadeias
Polícia prende segundo suspeito de matar professor no Centro
Carlos Eduardo Cerqueira da Silva morreu após passar 65 dias internado; um dos investigados agrediu a vítima, enquanto o outro filmou e cumprimentou o comparsa
Festival Regenera promove debates e feiras gratuitas na Gávea
Programação inclui apresentação de projetos socioambientais; dois serão premiados com R$ 10 mil cada
Rio terá 159 postos de vacinação antirrábica neste sábado
Quarta etapa da campanha será realizada na Zona Oeste, das 9h às 17h; cães e gatos a partir de três meses podem receber a dose
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