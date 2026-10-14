Duque de Caxias recebe operação contra furto de energia - Divulgação

Duque de Caxias recebe operação contra furto de energiaDivulgação

Publicado 14/10/2026 17:44

furto de energia no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Light realizou, nesta quarta-feira (14), uma operação contra ono bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação mobilizou 400 profissionais para identificar e combater ligações clandestinas em residências e estabelecimentos comerciais . De acordo com o balanço, a companhia realizou 200 inspeções de identificação de fraude, além de serviços como negociações e atendimento ao público.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil e do 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias), além da participação da Águas do Rio, que mobilizou cerca de 20 equipes para identificar e combater furtos de água. Até o momento, a Light já recuperou 50 MWh de energia. A ação também teve quatro ocorrências registradas e três pessoas conduzidas à delegacia.

As equipes da Light atuam para identificar e coibir as ligações clandestinas de energia, popularmente conhecidas como “gatos”, que oferecem riscos à segurança da população e comprometem a qualidade do fornecimento, além de configurarem crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

“O combate ao furto de energia é uma frente permanente da Light. Por meio de operações como esta, em conjunto com as forças de segurança, atuamos para proteger a rede e garantir um fornecimento mais seguro e de qualidade para a população”, afirma o coordenador de Qualidade Comercial da Light, Daniel Bragança.

Além da fiscalização, a companhia disponibiliza uma Agência Móvel na Praça Humaitá para atendimento à população. No local, os clientes podem acessar serviços como negociação de débitos, troca de titularidade, pedidos de nova ligação e cadastro na Tarifa Social. Segundo o balanço parcial, foram realizados 11 atendimentos pela Light e nove pela Águas do Rio.

Furto de energia: prejuízo para todos

Somente em 2026, até agosto, a Light regularizou mais de 179 mil ligações clandestinas em residências e comércios e recuperou 259 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 95 mil residências durante um ano.

Apesar da atuação diária da empresa, em parceria com o poder público, os “gatos” seguem representando um desafio significativo, com prejuízos estimados em R$ 1,3 bilhão por ano, recursos que poderiam ser destinados a melhorias na rede elétrica.

Para se ter uma dimensão do impacto, a Light estima que, a cada 100 clientes regulares, 36 furtam energia. Essas ligações clandestinas sobrecarregam os transformadores, aumentam o risco de acidentes e provocam interrupções no fornecimento, prejudicando diretamente os clientes que pagam suas contas em dia.

Denuncie

O furto de energia é crime. Para reforçar o combate a esse tipo de prática, a Light mantém parceria com o Disque-Denúncia. Ligações clandestinas e furtos de cabos podem ser denunciados, de forma anônima, pelo telefone (21) 2253-1177, disponível 24 horas.