Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corridaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Uma explosão de cores, alegria e diversão marcou a comemoração do Dia das Crianças, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, no Parque do Povo, na Vila São Luís, com Color Run Kids. Com mil crianças inscritas, o evento reuniu corrida, brincadeira e muita animação, em uma manhã dedicada à celebração da infância e à convivência entre crianças e suas famílias. Um dos destaques da programação foi a dividida em três modalidades, de acordo com a faixa etária dos participantes. Às 9h, crianças de 4 a 6 anos percorreram 300 metros. Às 9h30, foi a vez da garotada de 7 a 10 anos, em percurso de 500m. Já às 10h, participantes de 11 a 15 anos encararam os 800 metros.
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corridaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Mais que uma competição, a corrida foi uma oportunidade de incentivar a prática esportiva, a participação e a diversão. Todas as crianças receberam medalhas personalizadas, como lembrança da experiência. A organização também disponibilizou água gelada para hidratação dos participantes. A festa ganhou um colorido especial com a tinta em pó, que tingiu as roupas das crianças e que espalhou tons vibrantes pelo parque, criando um cenário de descontração e de alegria. A distribuição de pipoca e de algodão-doce e a interação com quatro mascotes completaram a programação, garantindo ainda mais diversão para os pequenos e suas famílias.
Para o prefeito Netinho Reis, a iniciativa reforçou o valor do esporte, do lazer e da convivência familiar, proporcionando às crianças uma comemoração marcada pela diversão e por lembranças especiais.
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corridaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
“Ver mais de mil crianças reunidas no Parque do Povo, correndo, brincando e se divertindo com suas famílias é motivo de muita alegria. Nosso compromisso é trabalhar para que Duque de Caxias tenha cada vez mais espaços de esporte, de lazer e oportunidades para nossas crianças. Celebrar a infância é cuidar do futuro da nossa cidade, e momentos como este mostram a importância de estarmos perto das famílias, proporcionando experiências felizes e inesquecíveis”, afirmou.
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Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida