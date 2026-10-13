Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corridaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida
Competição foi realizada no Dia das Crianças com objetivo de incentivar a prática esportiva, a participação e a diversão
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Índices se referem aos primeiros dias do mês de outubro e refletem os investimentos feitos na área de segurança na cidade
Duque de Caxias recebe 1º Encontro de Educação Permanente do SUAS
Evento será realizado nesta quarta-feira, 14, das 9h às 12h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Romaria do Pilar reúne milhares de fiéis em Duque de Caxias
Na 43ª edição, caminhada religiosa concentra devotos da Baixada Fluminense e mantém viva uma tradição de fé
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