Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corridaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/10/2026 18:40 | Atualizado 13/10/2026 19:17

Uma explosão de cores, alegria e diversão marcou a comemoração do Dia das Crianças, nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, no Parque do Povo, na Vila São Luís, com Color Run Kids. Com mil crianças inscritas, o evento reuniu corrida, brincadeira e muita animação, em uma manhã dedicada à celebração da infância e à convivência entre crianças e suas famílias. Um dos destaques da programação foi a dividida em três modalidades, de acordo com a faixa etária dos participantes. Às 9h, crianças de 4 a 6 anos percorreram 300 metros. Às 9h30, foi a vez da garotada de 7 a 10 anos, em percurso de 500m. Já às 10h, participantes de 11 a 15 anos encararam os 800 metros.

Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Mais que uma competição, a corrida foi uma oportunidade de incentivar a prática esportiva, a participação e a diversão. Todas as crianças receberam medalhas personalizadas, como lembrança da experiência. A organização também disponibilizou água gelada para hidratação dos participantes. A festa ganhou um colorido especial com a tinta em pó, que tingiu as roupas das crianças e que espalhou tons vibrantes pelo parque, criando um cenário de descontração e de alegria. A distribuição de pipoca e de algodão-doce e a interação com quatro mascotes completaram a programação, garantindo ainda mais diversão para os pequenos e suas famílias.

Para o prefeito Netinho Reis, a iniciativa reforçou o valor do esporte, do lazer e da convivência familiar, proporcionando às crianças uma comemoração marcada pela diversão e por lembranças especiais.

Parque do Povo, em Caxias, reúne mais de mil crianças em corrida Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Ver mais de mil crianças reunidas no Parque do Povo, correndo, brincando e se divertindo com suas famílias é motivo de muita alegria. Nosso compromisso é trabalhar para que Duque de Caxias tenha cada vez mais espaços de esporte, de lazer e oportunidades para nossas crianças. Celebrar a infância é cuidar do futuro da nossa cidade, e momentos como este mostram a importância de estarmos perto das famílias, proporcionando experiências felizes e inesquecíveis”, afirmou.