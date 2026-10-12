César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagodeDivulgação
César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagode
Artista conquista milhões de visualizações nas redes sociais e chama atenção de grandes nomes, como Ferrugem e Vitinho
César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagode
Artista conquista milhões de visualizações nas redes sociais e chama atenção de grandes nomes, como Ferrugem e Vitinho
Netinho Reis (MDB) declara apoio a Flávio Bolsonaro à Presidência
Prefeito de Duque de Caxias atua em conjunto com Washington Reis para formalizar o apoio do partido ao senador
Museu Ciência e Vida tem programação especial para o Dia das Crianças
Localizado em Duque de Caxias, o espaço recebe duas novas exposições e a Oficina Céu do Pokémon, reunindo ciência e diversão
Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas em Duque de Caxias
Ação ocorreu após informações de inteligência indicarem funcionamento de um ponto de venda de drogas em Campos Elíseos
Jaca de Caxias conecta mulheres e gastronomia na América Latina
Iniciativa da Baixada Fluminense aproxima a jaca brasileira do algarrobo de Mendoza, na Argentina, e revela experiências
Hospital em Caxias promove ação para pacientes no Dia das Crianças
Oficina de salada de frutas, personagens e entrega de presentes levaram diversão e acolhimento aos internados
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