César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagode - Divulgação

César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagodeDivulgação

Publicado 12/10/2026 10:58

pagode. O artista ganhou projeção nas redes sociais ao produzir vídeos nas ruas com o quadro “Cante Se Souber”, no qual aborda pessoas e as desafia a cantar músicas conhecidas. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, César Augusto vem construindo sua trajetória na música e conquistando cada vez mais espaço no cenário do

César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagode Divulgação

O formato espontâneo e descontraído conquistou o público e alcançou milhões de visualizações, ampliando a visibilidade do cantor e ajudando a apresentar seu trabalho musical a novos admiradores. O conteúdo também chamou a atenção de grandes nomes do pagode, como Ferrugem e Vitinho, artistas que fazem parte do universo musical de César Augusto.

Paralelamente ao crescimento nas plataformas digitais, o cantor vem fortalecendo sua presença nos palcos com o Pagode do Augusto, projeto que tem ganhado destaque em Duque de Caxias e aproximado ainda mais o artista do público de sua cidade natal.

Um dos momentos marcantes dessa trajetória recente aconteceu quando César foi convidado pelo prefeito Netinho Reis para abrir o show do cantor Mumuzinho, no Parque do Povo, antiga Praça da Apoteose, em Caxias. Na ocasião, o artista se apresentou para um público de mais de 40 mil pessoas, vivendo uma experiência significativa em sua caminhada profissional.

A ascensão de César Augusto também vem sendo marcada por novas oportunidades e encontros musicais. Recentemente, o cantor participou do Date com Vitinho, dividindo o palco com o artista e compartilhando o momento com seus seguidores nas redes sociais.

César Augusto, cantor de Duque de Caxias, ganha destaque no pagode Divulgação

Entre vídeos que viralizam, apresentações que ampliam seu alcance e oportunidades ao lado de nomes conhecidos do gênero, César Augusto segue trabalhando para transformar a visibilidade conquistada na internet em uma carreira cada vez mais sólida na música.

De Duque de Caxias para novos públicos, César Augusto representa uma trajetória em que a criatividade, a presença digital e a paixão pelo pagode se encontram na busca por novos espaços e grandes conquistas.