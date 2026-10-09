Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas em Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas em Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Civil

Publicado 09/10/2026 18:44





A ação ocorreu após informações de inteligência indicarem o funcionamento de um ponto de venda de drogas em um endereço da região. Com base nas informações apuradas, os agentes realizaram diligências na região e flagraram o criminoso com entorpecentes fracionados e embalados para comercialização.



Na varredura da área, também foram apreendidos dinheiro, um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local e mais drogas prontas para venda. Segundo as investigações, o homem atuava como gerente do tráfico local. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (08/10), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado em uma “boca de fumo” da região, onde vendia drogas a mando da facção criminosa Comando Vermelho. A ação ocorreu apósindicarem o funcionamento de um ponto de venda de drogas em um endereço da região. Com base nas informações apuradas, os agentes realizaram diligências na região e flagraram o criminoso com entorpecentes fracionados e embalados para comercialização.Na varredura da área, também foram apreendidos dinheiro, um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local e mais drogas prontas para venda. Segundo as investigações, o homem atuava como gerente dolocal. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Preso por roubar carro

As investigações iniciaram a partir de um roubo praticado contra uma família no bairro da Prata, em Belford Roxo. Na ocasião, o homem e outros quatro criminosos armados invadiram o imóvel, mantiveram as vítimas amarradas sob graves ameaças por diversas horas e subtraíram pertences, celulares e cartões bancários.

Segundo os policiais, o homem é apontado como braço do tráfico de drogas e responsável por diversos roubos de veículos na região do Parque Floresta, Santa Marta e Caixa D'Água. Durante a ação, os agentes se deslocaram até o endereço, na Vila Leopoldina, onde foram encontradas peças e motocicletas estocadas no quintal. Em verificação técnica no sistema de inteligência, ficou constatado que o chassi de um dos quadros de uma motocicleta possuía registro de roubo ativo.

Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Além disso, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. As investigações prosseguem para identificar e prender os demais integrantes do bando.