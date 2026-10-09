Câmara de Duque de Caxias homenageia policiais militares - Art Vídeo/ Vitor Hugo/Divulgação

Câmara de Duque de Caxias homenageia policiais militaresArt Vídeo/ Vitor Hugo/Divulgação

Publicado 09/10/2026 17:40

Câmara de Duque de Caxias homenageia policiais militares Art Vídeo/ Vitor Hugo/Divulgação

O evento, presidido pelo Vereador Claudio Thomaz (PRD), recebeu militares de patentes variadas acompanhados de familiares. Os Vereadores Vitinho Grandão (PL) e Marquinho Dentista (Republicanos) também compareceram.Exaltar a importância do serviço e valorizar ado estado foram os objetivos centrais do evento. A honraria destacou a apreensão histórica de maconha realizada pela polícia militar no dia 07 de abril deste ano no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Na ocasião, quase 50 toneladas da droga foram apreendidas em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica. Os cachorros do Batalhão de Ações com Cães (BAC) encontram o estoque.“Esses policias dão a vida pela população. Essa apreensão histórica foi uma vitória muito grande e só mostra o quanto eles são importantes para a sociedade. A batalha contra o crime não é fácil, por isso, é nosso dever reconhecer, agradecer e homenagear todos eles,” afirmou Claudio Thomaz.O Comandante do BAC, Tenente-coronel Luciano Pedro, ressaltou que o sucesso do trabalho se deve a união dos agentes e eficácia na condução dos cães farejadores.Após as considerações iniciais, as moções e os títulos foram entregues aos agentes pelo Vereador Claudio Thomaz e Vitinho Grandão. Vitinho parabenizou a Câmara pelo reconhecimento prestado, ressaltando a importância de a valorização também partir do Legislativo: