Vereadores de Caxias aprovam projetos para a saúde e a educaçãoArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura das mensagens do Executivo que serão analisadas pelas comissões permanentes da Casa Legislativa e também dos vetos parciais e totais a projetos de lei.
Em seguida, foram lidas as indicações parlamentares solicitando: substituição de manilhas na Rua 21 de Abril, no bairro Doutor Laureano; instalação de playground, aparelhos de ginástica, espaço kids com brinquedos adaptados e inclusivos e a reforma da praça Tia Anastásia, no bairro Xerém; substituição de corrimão e reforma do escadão na Rua São Vicente, na Vila Operária; e implantação de um Centro de Estudos Profissionalizantes e Inclusivos para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Terceiro Distrito.
Os vereadores ainda solicitaram o levantamento das ruas, avenidas, travessas, alamedas e becos localizados no bairro Cinco de Maio, em que não há placas com denominação de logradouros e dos respectivos CEP’s; mutirão de limpeza com capina, varrição, uso de roçadeira, bem como a revitalização urbana na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Sarapuí; criação do Programa Municipal de Orientação Vocacional; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Professor José Aurino esquina com Rua Itabira, no bairro Itatiaia.
Na tribuna, os vereadores comentaram sobre as eleições 2026. Também foram citados os avanços do município nas áreas da saúde, educação e segurança.
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