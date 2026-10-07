Vereadores de Caxias aprovam projetos para a saúde e a educação - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias aprovam projetos para a saúde e a educaçãoArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 07/10/2026 18:35

Três projetos de lei de iniciativa do Legislativo foram aprovados, em dois turnos e por unanimidade, na sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias. O primeiro dispõe sobre a instituição da Carteira de Identificação da Pessoa com Epilepsia, no município, destinada a assegurar atendimento preferencial e o exercício de demais direitos garantidos em lei. O primeiro dispõe sobre a instituição da Carteira de Identificação da Pessoa com Epilepsia, no município, destinada a assegurar atendimento preferencial e o exercício de demais direitos garantidos em lei.

O segundo PL trata da divulgação da demanda atendida e da lista de espera por vagas em creches da Rede Municipal de Educação, e o último projeto aprovado refere-se à criação do Programa de Vacinação Domiciliar para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura das mensagens do Executivo que serão analisadas pelas comissões permanentes da Casa Legislativa e também dos vetos parciais e totais a projetos de lei.



Em seguida, foram lidas as indicações parlamentares solicitando: substituição de manilhas na Rua 21 de Abril, no bairro Doutor Laureano; instalação de playground, aparelhos de ginástica, espaço kids com brinquedos adaptados e inclusivos e a reforma da praça Tia Anastásia, no bairro Xerém; substituição de corrimão e reforma do escadão na Rua São Vicente, na Vila Operária; e implantação de um Centro de Estudos Profissionalizantes e Inclusivos para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Terceiro Distrito.



Os vereadores ainda solicitaram o levantamento das ruas, avenidas, travessas, alamedas e becos localizados no bairro Cinco de Maio, em que não há placas com denominação de logradouros e dos respectivos CEP’s; mutirão de limpeza com capina, varrição, uso de roçadeira, bem como a revitalização urbana na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Sarapuí; criação do Programa Municipal de Orientação Vocacional; e a implantação de sistema de monitoramento com câmeras na Rua Professor José Aurino esquina com Rua Itabira, no bairro Itatiaia.



Na tribuna, os vereadores comentaram sobre as eleições 2026. Também foram citados os avanços do município nas áreas da saúde, educação e segurança.